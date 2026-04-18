Calcio Promozione, Gabicce Gradara: la vittoria sfuma al 93'

Pareggio per 1-1 sul campo della Montemarcianese. Decisiva per la salvezza diretta la sfida di sabato al Magi contro la Pergolese (ore 16,30)

Sfuma nel recupero la vittoria del Gabicce Gradara sul campo della Montemarcianese per cui sarà l’ultima giornata a stabilire se sarà salvezza diretta o playout.

Nel primo tempo partita vivace con approccio giusto da parte della formazione ospite più incisiva dell’avversario: la squadra di Bellucci è subito pericolosa con Gambini, la Montemarcianese replica con Caprari, Massaccesi e Rosi. Al 21' Izzo scatta sulla filo del fuorigioco, ma non sfrutta a dovere l'occasione facendosi rimontare da Droghini e al 33' lo stesso attaccante da buona posizione di testa manda sopra la traversa.



In avvio di ripresa il portiere Fabrizzi respinge la conclusione ravvicinata di Izzo. Al 50' dagli sviluppi di un corner la conclusione in porta di Giovagnoli viene murata da un difensore. Al 60’ il vantaggio Gabicce Gradara con un rasoterra di Izzo che finalizza un contropiede (proteste dei padroni di casa per un presunto fallo in avvio di azione).

Al 63' la Montemarcianese risponde con un colpo di testa di Caprari di poco a lato, al 70’ Pierandrei colpisce il palo con conclusione dalla lunga distanza. Ancora il bomber in evidenza al 77’ (tiro a sfiorare il palo), all’85’ ci prova Daidone con un tiro a giro dal limite, ma il portiere blocca. Al 93' la rete del pareggio con un tiro di Pierandrei che si insacca imparabilmente nell'angolino.



IL COMMENTO C’è rammarico in casa Gabicce Gradara per la vittoria sfumata in extremis. Se ne fa interprete il direttore sportivo Gabriele Magi: “Ancora una volta la squadra ha risposto bene, sul piano del gioco ha fatto la sua parte e creato occasioni da rete in maggiore quantità al cospetto di un avversario che si è battuto fino alla fine con decisione. Purtroppo sull’ultima azione, quando mancavano pochi secondi alla fine, abbiamo gestito malamente l’ultimo pallone su una punizione a nostro favore e la Montemarcianese ha trovato il gol con un guizzo del suo bomber. Peccato. Ora ci giochiamo la salvezza contro la Pergolese sabato al Magi (ore 16,30). Dobbiamo vincere e basta come accade da qualche partita per cui siamo ormai abituati sotto il profilo psicologico a questo tipo di partite ed in casa abbiamo sempre risposto bene. In settimana prepareremo al meglio questa delicata sfida che affrontiamo al completo”.

IL TABELLINO

MONTEMARCIANESE – GABICCE GRADARA 1-1



MONTEMARCIANESE: Fabrizzi, Carpani (69' Sabbatini), Maiorano (80' Pellonara), Rossetti, Giovagnoli, Droghini (69' Formica), Rosi (Burini), Gregorini, Pierandrei, Massaccesi, Caprari (69' Daidone). A disp. Cominelli, Lucci, Leoni, Mazzarini All. Profili



GABICCE GRADARA: Adebiyi, Grandicelli, Semprini, Gallotti, Massari, Zagaglia, Bastianoni, Morini, Izzo, Sarli (80' Lorenzetti), Gambini (63' Magi F). A disp.: Sammarini, Moutatahhir, Finotti, Bacchini, Andruccioli, Buccino, Magi S All.: Bellucci.



ARBITRO: Giovanni Paolo Campoli di Ancona (Baldisserri di Pesaro - Fermani di Jesi



RETI: 60' Izzo, 93’ Pierandrei



