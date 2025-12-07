Calcio Promozione, Gabicce Gradara: pari con la Montemarcianese (0-0)

Terzo risultato utile per la squadra di Lilli che aggancia il quinto posto seppure in coabitazione. Partita equilibrata e combattuta

Dopo due risultati utili di fila – pareggio in casa col Fano e colpo in trasferta contro i Portuali – e l’accesso alla semifinale di Coppa Marche con l’eliminazione del Fano - il Gabicce Gradara allunga la serie pareggiando per 0-0 con la Montemarcianese dopo una partita intensa ed equilibrata.

Nel primo tempo il Gabicce Gradara esercita una supremazia territoriale con qualche angolo e punizione dalla trequarti che creano qualche apprensione alla porta avversaria, senza trovare però il guizzo vincente. Nella parte finale l’unica vera occasione.

Al 13’ cross di Sarli, il portiere risolve la mischia deviando di pugno nell’area piccola. Poi più nulla fino al 35’: azione corale della squadra di casa conclusa da Fedeli, tiro centrale.

Al 42’ Bastianoni dalla destra libera Sarli sulla trequarti sinistra, l’esterno galoppa in solitudine verso la porta e serve centralmente Magi Samuele al limite dell’area: l’attaccante scarta un avversario ma il tiro è debole. Grossa occasione.

Nella ripresa al 4’ tiro forte a lato di Burini. Al 14’ sugli sviluppi di un angolo, tiro di Gregorini parato a terra da Adebiyi. Al 16’ replica Gallotti deviato in angolo.

Nella seconda parte della frazione la Montemarcianese guadagna campo e la sua azione è più insistita e pericolosa con il Gabicce Gradara che accusa la fatica per la fatica di Coppa Marche.

Al 23’ Pierandrei calcia a lato dalla sinistra. Tre minuti dopo ripartenza della Montemarcianese conclusa con tiro centrale di Pierandrei. Pericolo. A seguire colpo di testa di Massaccesi parato a terra. Al 34’ ancora Massaccesi sugli sviluppi di un angolo, la sua conclusione in area è deviata dal portiere in tuffo in angolo. Poi non succede più nulla di importante.

Il Gabicce Gradara sale al quinto posto in classifica seppure in coabitazione di Ostra, Vismara e Montemarcianese.

IL COMMENTO A fine partita mister Simone Lilli si dimostra soddisfatto: “Sono molto contento del punto conquistato contro una squadra esperta e pericolosa, in una partita sporca che ci ha duramente impegnato. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, c’è mancata l’ultimo spunto per la finalizzazione, nella ripersa abbiamo sofferto pagando la fatica fisica e mentale della sfida di Coppa Marche. Quindi va bene così, diamo continuità a prestazioni e risultati. Stiamo crescendo nel nostro percorso e questa è la nota positiva. Lavoriamo con voglia e intensità. Adesso godiamoci questo bel risultato e poi pensiamo alla Pergolese, una formazione che ha cambiato volto i nuovi innesti. Sarà una battaglia sportiva”.

Il giovane difensore Niccolò Semprini aggiunge: “Abbiamo confermato al Magi la nostra forza, contro un avversario di valore ed esperto abbiamo lottato alla pari: ottimo primo tempo, ripresa più dura con la fatiche di Coppa ancora presenti nel fisico e nella testa. A Pergola dobbiamo giocare con lo stesso atteggiamento delle ultime partite”.

IL TABELLINO

Gabicce Gradara – Montemarcianese 0-0

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Gandicelli, Semprini, Gallotti, Massari, Zagaglia, Sarli(38’ st. Pataracchia), Magi Filippo, Magi Samuele, Bastianoni, Fedeli (28’ st. Gambini). A disp. Sammarini, Andruccioli, Finotti, Moutatahhir, Lorenzetti. All. Lilli

MONTEMARCIANESE: Cominelli, Formica (46’ st. Carpani), Maiorano, Rossetti (33’ st. Rosi), Giovagnoli, Lucci, Sabbatini (46’ st. Caprari), Gregorini, Pierandrei, Daidone (19’ st. Massaccesi), Burini (33’ st. Pellonara). A disp. Fabrizi, Droghini, Giancamilli, Leoni. All. Profili.

ARBITRO: Liso di Ancona (Salvatori di Macerata e Angelini di Fermo)

NOTE: spettatori 250 circa. Ammoniti: Gallotti, Daidone, Pataracchia.