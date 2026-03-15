Calcio Promozione, Gabicce Gradara: primo hurrà del 2026 (3-0)
Battuto il San Costanzo, superato in classifica (sistemato anche il doppio confronto). Doppietta del 2007 Gambini, parato un rigore di Gallotti
Il Gabicce Gradara ritorna alla vittoria che mancava dalla prima giornata di ritorno - prima della sosta natalizia - battendo con merito il San Costanzo Marottese (3-0), superato in classifica.Nella prima parte del primo tempo il match non offre sussulti particolari, l’importanza della posta in palio induce le squadre ad una certa cautela.
All’ 11’ tiro cross di Vitali dalla sinistra dopo un angolo, palla alta sulla traversa. Al 19’ l’equilibrio viene rotto da una fiammata del Gabicce Gradara. Lancio lungo sulla destra di Zagaglia, Izzo entra in area superando in velocità il suo marcatore e anticipa il portiere che travolge in uscita l’attaccante di casa: la palla va lentamente verso la porta e sulla linea Sarli l’appoggia in rete.
San Costanzo si va vivo per due volte, al 37’ passaggio di Benvenuti a Speranzini sulla sinistra, conclusione fuori da buona posizione; al 45’ Speranzini calcia a lato dal limite su rinvio corto della difesa su azione di angolo.
Nella ripresa al 15’ azione in solitaria di Izzo dalla trequarti su palla recuperata da Gallotti a centrocampo: l’attaccante va via in velocità arrivando in area dove viene atterrato (espulso Passerini) al momento della conclusione: dal dischetto Gallotti si fa parare il tiro alla destra del portiere che respinge.
Al 21’ Bastianoni lancia lungo per Izzo che in area conclude debolmente. Un minuto dopo tiro cross di Rivelli dallo spigolo dell’area piccola, il portiere Adebiyi devia in angolo.
Al 24’ Raddoppio del Gabicce Gradara con Gambini che in ripartenza da centrocampo arriva fino in area e defilandosi sulla sinistra trova l’angolo giusto mettendo la palla tra palo e portiere.
46’ tris di Gambini nel cuore dell’area su assist a rientrare di Grandicelli dopo una bella azione sulla destra.
IL TABELLINO
Gabicce Gradara – San Costanzo Marottese 3-0
GABICCE GRADARA: Adebiyi, Grandicelli, Morini, Gallotti, Massari, Zagaglia, Finotti (13’ st. Gambini), Bastianoni, Sarli, Magi F. (32’ st. Lorenzetti), Izzo.
A disp. Sammarini, Moutatahhir, Andruccioli, Buccino, Guidi, Magi S. All. Bellucci.
SAN COSTANZO MAROTTESE: Palazzi, Brancasecca (20’ st. Petrini), Vitali, Ferri (1’ st. Polverani), Pierelli, Passerini, Speranzini, Dione (18’ st. Saurro, 34’ st. Pierini), Benvenuti, Rivelli, Paszynski.
A disp. Giulini, Cozzolino, Ruta, Patriciello. All. Carta.
ARBITRO: Dovesi di Ancona (Amorello di Pesaro-Principi di Ancona).
RETI: 19’ pt. Sarli, 24’ e 46’ st. Gambini.
NOTE: spettatori 250 circa. Ammoniti:Magi F., Bastianoni, Polverani, Sarli, Massari. Espulso Passerini per fallo da ultimo uomo al 15’ st.