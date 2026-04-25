Calcio Promozione, Gabicce Gradara salvo: battuta la Pergolese 3-1

Sotto di un gol, a metà ripresa uno-due dei giovani Sarli e Gambini. Nel finale un altro baby, Lorenzetti, cala il tris. Alla fine è festa grande

Il Gabicce Gradara, ancora una volta schierato con quattro under) con un uno-due terrificante a metà ripresa, in svantaggio 0-1, ha conquistato la salvezza diretta al termine di 90 minuti palpitanti. La Pergolese va ai playout.

L’approccio della Pergolese al match è migliore. In avvio tiro di Montanari debole e centrale. All’ 8’ conclusione di Russo e poi di Salciccia con palla alta.

Al 21’ trema il Gabicce Gradara: bomba da fuori area di destro di Salciccia, strepitosa parata in volo sulla sua destra nel sette di Adebiyi con palla in angolo.

Al 28’ contropiede di Gambini sulla destra, l’esterno scarta due avversari, al limite dell’area la Pergolese sventa la minaccia.

Al 34’ vantaggio ospite: dopo aver battuto una lunga serie di angoli, Luciani di testa nell’area piccola su corner di Russo dalla destra trova lo stacco vincente (0-1).

L’inerzia è in mano alla Pergolese. Al 38’ da Lattanzi sulla corsia centrale palla a Barattini sulla destra, l’ex spara dal limite, in tuffo Adebiyi respinge in tuffo a terra.

Nella ripresa al 5’ Montanari spara altissimo dal limite. Il Gabicce Gradara cerca generosamente il gol, batte dei calci d’angolo senza trovare il guizzo vincente. Ma al 18 ' arriva il gol del pareggio: Angolo di Gallotti dalla destra, testa di Sarli defilato sulla sinistra con palla sul lato opposto (1-1). Appena un minuto dopo il bis. Errore del portiere Aluigi sul rinvio dopo un retropassaggio di un compagno, sulla trequarti Gambini controlla la palla, evita un difensore e realizza il 2-1.

Ora è la Pergoelse che deve inseguiire. La difesa del Gabicce Gradara è sotto pressione, sui rilanci Massari e Zagaglia fanno buona guardia.

Al 25’ pericolo: cross Lattanzi, Barattini manda a lato di testa a due passi dal portiere.

Si entra nel recupero. Al quarto minuto Lorenzetti su rilancio della difesa dopo una punizione dalla trequarti, vince di forza un contrasto a centrocampo e vola verso la porta sguarnita (Aluigi era in attacco sulla palla inattiva) e infila nella porta sguarnita (3-1).

A fine partita è tripudio in campo e sugli spalti.

IL COMMENTO A fine partita il tecnico Marco Bellucci tra un gavettone ed un altro, analizza: “Per la prima volta abbiamo ribaltato il risultato, è la testimonianza di quanto voglia avevamo, del cuore che ci abbiamo messo. E’ stato una successo sudato, fortemente voluto, meritato, che per noi equivale alla vittoria del campionato. Ce la siamo guadagnata questa salvezza partita dopo partita, punto dopo punto. Alla fine 20 i punti all’andata, 16 al ritorno con un finale in crescendo. Bravi i ragazzi, che si sono ritrovati dopo un periodo difficile dopo la sosta dimostrando il loro valore”.

IL TABELLINO

Gabicce Gradara – Pergolese 3-1

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Grandicelli, Semprini, Gallotti, Massari, Zagaglia, Morini, Bastianoni, Izzo, Sarli (32’ st. Finotti), Gambini (41’ st. Lorenzetti). A disp. Sammarini, Magi F., Andruccioli, Magi S., Moutatahhir, Buccino, Costa. All. Bellucci.

PERGOLESE: Aluigi, Lattanzi E., Salciccia (30’ st. Mari), Gaia (26’ st. ,Perini), Luciani, Savelli, Lattanza F. (26’ Loberti), Corneli, Montanari (27’ st. Lombardi), Russo, Barattini (41’ st. Felici). A disp. Masci, Palanca, Mari, Venturi, Felici, Bartoli. All. Bettelli.

ARBITRO: Crincoli di Ascoli (Beldomenico – Ciro di Jesi)

RETI: 34’ pt. Luciani, 18’ Sarli, 19’ Gambini, 49’ st. Lorenzetti

NOTE: spettatori 400 circa. Ammoniti: Morini, Gaia, Gallotti