Calcio Promozione, Gabicce Gradara sconfitto a Fano (2-0)

Buona prestazione della squadra di Bellucci che capitola al 16' della ripresa. Il raddoppio al 28'. Ora due settimane di stop

Con la sconfitta di Fano per 2-0 il Gabicce Gradara ritorna in zona playout, ma la squadra di Bellucci non ha nulla da rimproverarsi. Anzi.

Nel primo tempo, terminato 0-0, gli ospiti tengono testa al blasonato avversario con atteggiamento propositivo segnando anche una rete con Semprini su traversone di Sarli che l’arbitro ha annullato per fuorigioco e invocando il penalty per un fallo di mani in area.

Dall’altra parte da seganalare l’incornata di Giacomelli su angolo di Vagnarelli con palla alta sopra la traversa. Prima dell’intervallo c’è spazio anche per un duplice tentativo per il Gabicce Gradara, con Santini che si oppone al tiro-cross di Bastianoni e Vagnarelli alla ribattuta di Morini.

La ripresa si apre con un’Alma arrembante: Pierpaoli conclude troppo centrale sulla sponda di Gucci e sullo spunto di Sartori il portiere Adebiyi interviene ottimamente.

A sbloccare il match è lo stesso Pierpaoli, di testa al 16’ irrompendo sul corner di Vagnarelli. Al 28’ e sempre di testa arriva pure il raddoppio, con Gucci pescato tutto solo da Vagnarelli. E’ il colpo del ko.

IL COMMENTO A fine partita il direttore sportivo Gabriele Magi commenta: “Di fronte ad una squadra di valore come il Fano, che si gioca il campionato come il Lunano, il Gabicce Gradara ha sfoderato una prestazione convincente, soprattutto nel primo tempo in cui ha bloccato i granata rendendosi anche pericoloso: il gol annullato a Semprini era regolare e sul fallo di mano in area ci stava il rigore. Peccato. Nella ripresa il Fano è stato più incisivo ed il gol ha rotto gli equilibri. E’ vero che siamo di nuovo in zona playout, ma la fiducia nella salvezza diretta è intatta. Ora due settimane di stop daranno modo al tecnico di mettere a punto il suo sistema di gioco che punta maggiormente sulla ricerca della verticalizzazione per avere più incisività sotto porta”.

Due partite in casa con Portuali e Pergolese e trasferta contro la Montemarcianese: quanti punti servono per la salvezza?

“Non facciamo tabelle, ci sono in calendario degli scontri diretti. Pensiamo ad una partita alla volta cercando di raccogliere il massimo”.

IL TABELLINO

Fano - Gabicce Gradara 2-0

ALMA FANO: Santini; Mattioli, Fontana, Saponaro, Giacomelli; Pierpaoli, A. Omiccioli, Vagnarelli (43’st Moschella); Zaccardo, Gucci, Sartori. All.: M. Omiccioli.

GABICCE GRADARA: Adebiyi; Grandicelli (41’st Moutatahhir), Massari, Zagaglia, Semprini; Bastianoni (44’st Finotti), Gallotti, Morini (31’st Lorenzetti); Izzo; Gambini (8’st F. Magi), Sarli (36’st S. Magi). All.: Bellucci.

ARBITRO: Graziosi di Pesaro.

RETI: 16 ’st Pierpaoli (A), 28’st Gucci (A).

