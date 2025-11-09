Calcio Promozione, Gabicce Gradara stende il Villa San Martino 3-1

La squadra di Lilli in vantaggio con Fedeli, dopo il pareggio a segno il giovane Bergamini e Zagaglia. I commenti di mister Lilli e Zagaglia

Il Gabicce Gradara, schierato con quattro under (cinque con l’ingresso di Gambini), ritorna con determinazione alla vittoria battendo 3-1 il Villa San Martino, sopravanzandolo così in classifica di tre punti.

Squadra di casa subito in vantaggio: al 1’ Semprini recupera palla a centrocampo, avanza e apre a sinistra per Bergamini, cross in mezzo all’area dell’attaccante e girata di Fedeli con palla nell’angolino rasoterra alla sinistra del portiere (1-0).

Pareggio al 5’ del VSM: cross di Fabbri dalla destra, in mischia zampata nell’area piccola di Tatò Federico. Il Villa San Martino è carico: al 12’ cross di Muratori dalla destra, Trebbi solo in area non trova l’impatto di fronte al portiere. Occasione sfumata.

Al 21’ vantaggio del Gabicce Gradara con una bella azione corale: recupero palla di Pataracchia sul centrocampo, palla a sinistra per Semprini, dal fondo filtrante in mezzo all’area e tocco di sinistro di Bergamini in anticipo sul difensore con palla sul primo palo (2-1). Gran bel gol.

Il Gabicce Gradara insiste. Al 32’ tiro di Bergamini da fuori area, Bulzinetti (ex di turno) respinge in volo in angolo.

La partita si mantiene viva, giocata a buon ritmo, con il Gabicce Gradara che cerca di colpire di rimessa mentre il VSM va alla ricerca del pareggio.

Nella ripresa al 5’ Trebbi spara alto dopo una azione insistita del VSM sui 16 metri, al 10’ Assist di Fedeli in area, diagonale di Montesi a lato. Al 21’ su rilancio lungo della difesa del Gabicce Gradara, un difensore del VSM pressato da Sarli tocca la palla prendendo in contropiede il portiere in uscita quasi sulla trequarti, la sfera termina la sua corsa sfiorando il palo.

23’ Sugli sviluppi di una punizione sulla trequarti, Magi F. mette in mezzo, Zagaglia controlla bene la palla a centro area e infila in rete (3-1).

34’ Sarli colpisce la traversa piena dal limite dopo aver scartato due avversari.

In pieno recupero Montesi sfiora il palo. Finisce 3-1.

IL COMMENTO Mister Simone Lilli: “Bella vittoria condita da una buona prestazione, con reti di ottima fattura e altre occasioni create, una soddisfacente qualità di gioco. Dopo la rete del pareggio del VSM, poco dopo il gol del nostro vantaggio, non ci siamo disuniti e ci siamo riproposti in attacco. Abbiamo giocato con quattro under dall’inizio, diventati cinque dopo l’ingresso di Gambini e complessivamente neo utilizzati sette. Questi ragazzi sono bravi per la categoria, hanno entusiasmo, coraggio. Sono il nostro futuro. Questi tre punti sono un buon viatico per la settimana che inizia e che ci vede di scena mercoledì in Coppa Marche contro il Fano e sabato sul difficile campo del San Costanzo.

Lorenzo Zagaglia, autore del terzo gol: “Dedico la rete alla mia famiglia, mi mancava da tempo il gol e dunque sono molto contento soprattutto perché abbiamo ritrovato la vittoria dopo la scivolone di Moie. Siamo consci delle nostre potenzialità, siamo una squadra giovane e come tale deve crescere e cercare di eliminare certi alti e bassi. Faremo di tutto per raggiungere i playoff”.

IL TABELLINO

Gabicce Gradara – Villa San Martino 3-1

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Grandicelli, Semprini, Magi F., Massari, Zagaglia, Montesi, Pataracchia, Bergamini (18’st. Sarli), Bastianoni 40’ st. Finotti), Fedeli (30’ st. Gambini)

A disp. Sammarini, Andruccioli, Moutatahhir, Bacchini, Magi S., Lorenzetti. All. Lilli

VILLA SAN MARTINO: Bulzinetti, Fabbri, Rombaldoni, Ascani (30’ st. Pasini), Paoli, Montanari, Trebbi (18’ st. Baldini), Balleroni (30’ st. Del Monte), Tatò Francesco, Muratori, Tatò Federico.

A disp. Cocco, Tartaglia, Giardini, Cecchini, Carburi, Licari. All. Crisantemi.

ARBITRO: Recchia di Ascoli (Baldisserri di Pesaro e Nocelli di Ancona)

RETI’: 1’ pt. Fedeli, 5’ Tatò Federico, 21’ Bergamini, 23’ Zagaglia.

NOTE: Spettatori 300 circa. Ammoniti: Ascani, Zagaglia, Finotti, Massari, Grandicelli



