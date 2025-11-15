Calcio Promozione, Gabicce Gradara trafitto a San Costanzo (3-1)

Dopo aver riacciuffato il risultato nel primo tempo, la squadra di Lilli cade nella seconda parte della ripresa. Domenica prossima al Magi il Fano

Dopo il successo interno contro il Villa San Martino, il Gabicce Gradara, schierato con cinque under tra cui l’esordiente dal primo minuto Moutatahhir, classe 2006, al centro della difesa (out Costa, Massari e Gallotti), viene sconfitto per 3-1 sul campo della matricola San Costanzo alla prima vittoria casalinga.

La partita è iniziata in salita per la squadra di Lilli in svantaggio all’11’ con rete di Saurro, servito da Benvenuti, con tiro dal limite. I padroni di casa, più a loro agio rispetto agli avversari su un campo di dimensioni ridotte, hanno esercitato una supremazia territoriale cercando la conclusione a più riprese, ma gol a parte solo una volta il portiere Adebiyi è dovuto intervenire con una bella parata. La squadra di Lilli ha riacciuffato la parità su tocco di Zagaglia in mischia al 23’ su azione di calcio d’angolo dopo una bella risposta di Palazzi su tiro di Bastianoni.

Nella ripresa ritmi decisamente più bassi. Nel finale il Gabicce Gradara, che nel frattempo ha abbassato il baricentro, trafitto per due volte in occasione di azioni simili con difesa non proprio irreprensibile. Sul primo, su un lancio lungo, dopo un paio di rimpalli favorevoli tiro da fuori di Zepponi con palla sulla traversa e ribattuta in rete da Benvenuti praticamente sulla riga.

Sul secondo, ancora su un lancio lungo, palla spizzata di un difensore che lo stesso Benvenuti non può fare altro che ribattere in gol.

IL COMMENTO A fine partita prende la parola il direttore sportivo Gabriele Magi. “Sapevamo delle difficoltà di poter esprimere il nostro gioco su quel campo particolare e così purtroppo è stato, è stata una partita sporca, giocata molto sulle seconde palle e noi non siamo riusciti purtroppo ad adeguarci. Ci sarebbe voluto un altro atteggiamento, invece l’approccio come altre volte non è stato dei migliori contro un San Costanzo molto affamato e su almeno due dei tre gol subiti in fase difensiva non siamo stati irreprensibili. E’ vero che la squadra oggi era molto verde, con cinque under e altri che sono entrati a partita in corso, ma questq può essere al massimo una attenuante. Peccato, perché anche un punto sarebbe stato utile per muovere la classifica in vista della visita del Fano di domenica prossima”.

IL TABELLINO

SAN COSTANZO MAROTTESE – GABICCE GRADARA 3-1

SAN COSTANZO MAROTTESE: Palazzi, Brancasecca, Vitali (24’ st Petrini), Polverari (8’ st Pierelli), Ferri, Passarini, Rivelli, Saurro Ant (43’ st Saurro Salv), Paszynski (30’ st Zepponi), Benvenuti, Speranzini. All. Carta

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Grandicelli (25’ st. Bacchini), Semprini, Magi (13’ st Finotti), Moutatahhir, Zagaglia, Montesi, Pataracchia, Bergamini (38’ pt Sarli), Bastianoni (36’ st Gambini), Fedeli (42’ st Costa). All. Lilli

ARBITRO: Paoletti di Fermo (Gaspari e Leli di San Benedetto)

RETI: 11' Ant Saurro, 23' Zagaglia, 84' e 90' Benvenuti.