Calcio Promozione, Gabicce Gradara trafitto al Magi dal Fabriano (0-1)

La rete partita di Gnahe a tre minuti dalla fine. Seconda sconfitta di fila per la squadra di Gaudenzi



Il Gabicce Gradara (in maglia gialla, avversari in divisa rossa) esce sconfitto dal Magi per mano del Fabriano Cerreto per 1-0. La rete partita di Ghahe al 42’ della ripresa in cui la squadra ospite, mostratosi assai solida, ha fatto più gioco.

Primo tempo equilibrato con le due squadre compatte, a lungo a studiarsi e a battagliare a centrocampo. La formazione di casa ha l’occasione più ghiotta con Maggioli, che nell’area piccola corregge di testa un traversone dalla sinistra mandando la palla alta. Al 21’ l’attaccante Vegliç, lanciato dalla trequarti di casa, batte a rete in maniera vincente mentre l’arbitro segnala la sua posizione di fuorigioco. Proteste dei padroni di casa.

Al 35’ angolo di Corazzi dalla sinistra, Cicci calcia alto. Al 35’ conclusione di Vegliò a lato e al 40’ su una ripartenza pericolosa del Fabriano Gnahe calcia a fil di palo.

Nella ripresa impatto migliore del Fabriano.

Al 3’ Chiavellini lavora una bella palla sulla sinistra, dal fondo il suo traversone è colpito di testa da Kabraqui, però la palla è a lato. Pericolo per la porta del Gabicce Gradara.

7’ Punizione dal limite, frontale, per fallo su Cicci di Maggioli. Alberione calcia a lato.

16’ Semprini contrasta al limite Gnahe su una ripartenza ospite, dopo un calcio d’angolo avversario, con il Fabriano Cerreto in pericolosa superiorità numerica. Minaccia sventata.

Al 19’ azione di Villanova sulla sinistra, Vegliò è anticipato in angolo sul palo più lontano al momento della battuta. Occasione per il Gabicce Gradara.

27’azione di forza di Vegliò sulla sinistra, in mezzo all’area il tiro di Villanova viene rimpallato da un difensore. Poco dopo Kabraqui si libera del suo marcatore al limite dell’area, si gira e spara alto.

41’ gol partita del Fabriano Cerreto con l’accorrente Gnahe che sul secondo palo ribatte in rete un traversone rasoterra di Marinelli liberatosi sulla sinistra con un efficace doppio dribbling (0-1).

Il forcing del Gabicce Gradara non produce frutti. Per il Gabicce Gradara è la seconda sconfitta di fila, seconda vittoria consecutiva per la squadra di Tiranti.

Il COMMENTO A fine partita mister Gaudenzi commenta: “Di fronte ad una squadra esperta come il Fabriano abbiamo pagato dazio ad una ingenuità nei minuti finali come nel turno precedente a Mondolfo e stavolta anche la fortuna ci ha voltato le spalle. Avremmo meritato il pareggio. Siamo una squadra completamente nuova, certi automatismi non sono ancora al top e stiamo lavorando per trovare la migliore compattezza di squadra. Ho fiducia che lo faremo”.

Per il Gabicce Gradara sabato trasferta sul campo del Villa San Martino.

IL TABELLINO

Gabicce Gradara – Fabriano Cerreto 0-1

GABICCE GRADARA Adebiyi, Maggioli (32’ st. Buccino), Gabrielli, Serafini, Semprini, Magi F., Lorenzetti (32’ st. Terenzi), Fabbri, Vegliò, Villanova (36’ st. Rossi), Renzi (9’ st. Finotti). A disp. Masini, Andruccioli, Boccalini, Ferraj, Rossini. All. Gaudenzi.

FABRIANO CERRETO: Tafa, Stortini, Crescentini, Rossini, Corazzi, Alberione (42’ st. Merli), Gnahe, Cicci, Kabraqui, Chiavellini (32’ st.Latini), Bartilotta (38’ st. Marinelli). A disp. Boldrini, Brodetto, Isaku, Malagrida, Fraboni, Amico. All. Tiranti.

ARBITRO: Zeppilli di Macerata (Parisi di Macerata e Basili di Pesaro)

RETI: 42’ st. Gnahe

NOTE: spettatori 300 circa. Ammoniti: Semprini, Corazzi, Vegliò.