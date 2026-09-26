Calcio Promozione girone D: diretta testuale Misano - Riccione
Anticipo della terza giornata allo stadio Santamonica
Misano - Riccione 1-2
MISANO: Giardini, Voltasio, Maioli (25' st. Bellocchi), Ceccarelli, Gudenzoni, Valeriani, Ricciotti (37' st. D'Adamo Sandri) Tamagnini (31' st. Gennari), Torsani (18' st. Camara), Simoncelli, Pecci (20' st. Castro). A disp.: 1 Chiarabini, 13 Politi, 3 Bacchiocchi, 18 Mosca. All.: Zagnoli.
RICCIONE: Barbanti, Gambuti, Gianferrari, Pironi (47' st. Lambertini), Difino, Manfroni, Tamai (40' st.Ubaldi), Merli (33' st. Mantovan), Pruccoli (27' st. Shehi), Diop, Bellavista (12' st. Leardini). A disp.: Crescentini, Trianni, Polverelli, Bortone, Lambertini, Shehi. All.: Gurini.
ARBITRO: Nuzzo di Forlì.
RETI: 8' pt .Simoncelli, 24' st. Difino, 30' Gambuti
AMMONITI:
ESPULSI:
Inizio gara ore 15
Dallo stadio Santamonica: Stefano Ferri.
Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta interna - il Misano contro il Cesenatico ed il Riccione per mano del Cervia - ed hanno un punto in classifica. Nel Misano assente Vagnarelli, debutta Valeriani dopo due turni di stop ereditata dalla passata stagione, nel Riccione Mussoni.
Giornata di sole, terreno in buone condizioni. Il Misano in maglia blu, bianca il Riccione. Attacca da sinistra verso destra la squadra di casa.
Partiti.
Nelle prime battute Misano in attacco (tre angoli in quattro minuti). Al 4' azione di Tamagini sulla destra, l'attaccante si accentra, tira, Barbanti respinge, la conclusione di Simoncelli è respinta in angolo. Il Riccione cerca di colpire di rimessa: un cross di Bellavista dalla sinistra Valeriani a centro area anticipa tutti.
8' Simoncelli di testa realizza al limite dell'area piccola: corregge in rete una palla che si è impennata nel cuore dell'area. Per l'esperto attaccante è il terzo gol (tutti di testa).
Il Misano tiene in mano il pallino del gioco, batte altri due angoli non non è pericoloso come del resto il Riccione che comunque alza il baricentro cercando di rendersi pericoloso soprattutto con le palle inattive.
24' Manfroni calcia alto sugli sviluppi di una punizione di Bellavista dalla trequarti sinistra.
28' Azione di Bellavista sulla destra, spunto in velocità, cross in mezzo e Ricciotti in scivolata calcia in angolo.
29' Tiro di Diop, il più intraprendente dei suoi, centrale parato con facilità da Giardini.
La partita scorre via senza emozioni con gioco molto frammentato.
41' Punizione di Voltasio dalla trequarti sinistra, in area stacco di testa di Valeriani con Barbanti che in volo devia in angolo. Azione pericolosa della squadra di casa.
43' Riccione pericoloso in mischia in area su una ripartenza pericolosa, con il portiere Giardini in tuffo ad anticipare l'attaccante avversario a centro area.
Fine primo tempo: Misano - Riccione 1-0
Ripartiti per il secondo tempo
Nessun cambio nelle due formazioni. Il Riccione non sfrutta una ripartenza su errore di passaggio del Misano.
Il gioco ristagna a centrocampo, gioco spezzettato. Al 10' nulla da registrare di significativo se non una conclusione di Pruccoli a fil di palo con Giardini ben posizionato.
Il Riccione si fa intraprendente, col passare dei minuti acquista fiducia pur senza crear pericoli particolari e la partita resta aperta.
24' pareggio del Riccione con un imperioso colpo di testa di Difino a centro area su cross dalla trequarti sinistra di Gianferrari.
29' vantaggio del Riccione con un tiro di Gambuti dal limite con palla che si insacca a fil di palo a chiudere una bella azione manovrata sul fronte opposto 1-2. Gambuti è stato servito dal neoentrato Shehi.
Il Misano accusa il colpo. Al 37' tiro di Tamai alto sulla traversa.
42' Cross di Simoncelli dalla sinistra, colpo di testa di Camara, Barbanti sventa la minaccia.
43' Cross di Bellocchi dalla destra, piatto di Simoncelli sul lato opposto, parata in angolo di Barbanti.
Forcing finale del Misano. Cinque minuti di recupero.
Finita 1-2
Grave sconfitta in casa del Misano che perde il derby contro il Riccione nonostante il vantaggio iniziale e una gara tutta in discesa. Due partite in cada due sconfitte, pareggio a Diegaro è il bilancio di inizio stagione della squadra di Zagnoli.
Bella prova di carattere del Riccione che ha rimontato giocando meglio nella ripresa della più esperta e blasonata avversaria ancora alla ricerca di una identità di gioco.