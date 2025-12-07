Novafeltria, ancora un rigore sprecato: il Gambettola ringrazia (0-0)

La squadra di Rossi esce da Secchiano con un punto dopo 5 k.o. consecutivi

Novafeltria - Gambettola 0-0

NOVAFELTRIA: Olivieri, T.Pavani (35' st Semprini), A.Pavani, Nucci, Renzi, Giacobbi, Frihat (44' st Tamagnini), Castellani, Canini (25' st Camara), Giorgini, Galli (25' st Astolfi). A disp.: Renzetti, Guci, Paesini, Ciccioni, Tani. All.: Mancini.

GAMBETTOLA: Foiera, Marconi, Zannoli, Diedhiou, Raimondi, Cicognani, Loreto (32' st Rushiti), Chiaruzzi, Longobardi (21' st Noschese), Pertutti, Marfella. A disp.: Smeraldi, Noschese, Rushiti, Mustafa, Piraccini, Gessi, Orioli, Dhepa, Torroni. All.: Rossi.

ARBITRO: Sirotti di Cesena

AMMONITI: Longobardi, Diedhiou, Noschese, Rushiti.

SECCHIANO Il Novafeltria spreca l'ennesimo rigore: cinque i punti persi in stagione per la squadra di Mancini, a causa degli errori dagli undici metri. I gialloblù attaccano fin dai primi minuti: al 5' Canini calcia al volo di poco fuori, un minuto dopo Galli si fa rimontare a pochi passi dal portiere. Il Gambettola tira un sospiro di sollievo per chiudersi efficacemente a protezione della porta. Ma i biancoverdi sono graziati al 40' da Galli, che calcia al volo senza la giusta coordinazione a due passi dal portiere, non sfruttando il cross di Frihat. Al 42' Giorgini su punizione chiama Foiera alla deviazione in angolo. Nella ripresa continua il forcing del Novafeltria: al 59' Castellani libera Giorgini, conclusione potente respinta da Foiera. Al 69' Giacobbi serve in profondità Frihat, il tiro viene murato da Foiera in uscita. All'82' Giacobbi pennella per Astolfi, pallonetto sull'uscita di Foiera, quando il gol sembra fatto, arriva il salvataggio sulla linea da parte di un difensore. All'89' Camara spreca il rigore della vittoria, calciando sul palo, il resto lo fa Foiera, opponendosi al successivo tap-in di Astolfi.

"Oggi c'è mancato solo il gol, la prestazione c'è stata. Ci è capitato spesso di avere partite con tante occasioni, senza riuscire a finalizzarle. La strada però è quella giusta", evidenzia il capitano del Novafeltria Giacobbi. "Dopo 5 sconfitte consecutive, ci sta bene portare a casa un punto con una squadra che punta almeno ai playoff", commenta il ds del Gambettola Giorgio Screpis.

