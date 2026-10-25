Calcio Promozione D Ravagli salva, la traversa dice no a Bellavista: il Riccione pareggia 0-0 con il Solarolo

Nel finale brividi per un pasticcio di piede di Barbanti, Fisconi non ne approfitta

Riccione - Solarolo 0-0



RICCIONE: Barbanti, Tamai (40' st Gambuti), Gianferrari, Pironi, Difino, Manfroni, Bellavista (12' st Shehi), Merli (18' st Ubaldi), Pruccoli (27' st Leardini), Diop, Polverelli (12' st Bortone). A disp.: Crescentini, Trianni, Lambertini, Mantovan. All.: Gurini.



SOLAROLO: Ravagli, Billi (13' st Antonelli), De Marco, Menicucci, Caroli, Hysa, Raffoni (15' st Ulivieri), Tola, Fabbri (36' st Nicoletti), Placci (20' st Cavolini), Fisconi. A disp.: Zauli, Caranti, Mongardi, Modelli, Togni. All.: Montanari.



ARBITRO: Voda di Imola.

AMMONITI: Merli, Raffoni, Placci, Tamai, Pruccoli, Ubaldi, Caroli.

RICCIONE Pari a reti inviolate tra Riccione e Solarolo: il risultato sta più stretto alla squadra di casa, con Ravagli autore di due parate decisive. Il primo tiro in porta della partita è al 2' di Placci, facile la parata di Barbanti. Al 14' Tamai ci prova di destro da fuori area, da posizione defilata, gran volo di Ravaglia a respingere. Al 41' Placci si accentra, sinistro debole e facile parata di Parlanti. Al 48' il Riccione ha una grande occasione con Bellavista, che calcia a giro di sinistro: grande deviazione di Ravagli. Al 52' tap-in vincente di Tola, ma il centrocampista è in fuorigioco. Al 56' Bellavista ci riprova, con una bordata da fuori area: la traversa salva Ravagli. Al 75' Tamai da fuori area, un difensore devia, la palla a parabola scende pericolosamente sfiorando la traversa. Il Riccione concede una sola occasione, con Barbanti che all'82' pasticcia con i piedi, ma Fisconi non ne approfitta. Nel recupero Gianferrari ci prova di sinistro, diagonale che termina a lato.