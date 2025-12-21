Calcio Promozione, hurrà Gabicce Gradara: decide Fedeli (1-0)

Battuta la Biagio Nazzaro con una rete nel primo tempo, poi ci pensa il portiere Adebiyi a tenere inviolata la porta (terza partita senza reti subite)

Quinto risultato utile per il Gabicce Gradara (schierato con quattro under) che piega la Biagio Nazzaro per 1-0 in una partita ricca di emozioni salendo al quarto posto in classifica alla pari della Montemarcianese con 23 punti. E’ la terza partita per la squadra di Lilli senza subire gol.

Nel primo tempo match equilibrato con supremazia territoriale della squadra di casa, specialmente dopo la rete del vantaggio, ma con la Biagio Nazzao sempre viva.

Al 7’ lancio di Coltorti in area per Tracanna, che si gira e calcia sopra la traversa; dopo quattro minuti conclusione centrale di Campagnucci dopo scambio Morbidi-Musciano.

Al 26’ il gol del vantaggio Gabicce Gradara. Bella azione Andruccioli- Bastianoni, cross dalla destra in area, Magi S. viene contrastato all’altezza del disco del rigore, alle sue spalle è appostato Fedeli che in mischia infila in porta. Per la cronaca Fedeli segnò il gol vittoria della partita di andata.

Al 35’ Tracanna sul disco del rigore spalle alle porta si gira e calcia a lato. Pericolo. Al 45’ grande azione solitaria di Semprini sulla trequarti: dalla destra arriva in velocità sul versante opposto, il suo tiro in area vicino all'area piccola è respinto dal portiere.

Nella ripresa tre cambi nelle file della Biagio Nazzaro che inizia la frazione con un altro piglio rendendosi pericolosa in più occasioni (bravo Adebiyi, decisivo nel finale) come in ripartenza il Gabicce Gradara.

Al 9’ Biagio Nazzaro pericoloso con Campagnucci, che di testa gira a lato un cross dalla sinistra di Candidi. Proi Musciano di testa e poi Tracanno impegnano Adibyi. al 17' Ci prova ancora Compagnicci dal limite senza esito, replica il Gabicce Grdara con azione Bastianoni-Montesi, tiro alto.

Alla mezzora tiro di Musciano a tu per tu col portiere, in mischia nell’ area piccola. Pericolo per la porta del Gabicce Gradara. Al 37’ su un batti e ribatti in area, Musciano a tu per tu con Adebiyi conclude, ma la palla viene respinta in extremis in angolo da Zagaglia.

In ripartenza il Gabicce Gradara potrebbe raddoppiare, ma Sarli, iberato dal Izzoa entrato da poco (il nuovo acqustoi aerrivato dalla Fermignanese), spara sul portiere a tu per tu in area.

Quattro minuti di recupero, al 50’ il portiere Adebiyi è decisivo in tuffo su tiro di Carloni a centro area a botta sicura. Finisce 1-0.

Alla ripresa del campionato (sabato 10 gennaio) il Gabicce Gradara sarà di scena sul campo del Vismara.

IL COMMENTO Mister Simone Lilli sta con i piedi per terra: “E’ una vittoria importante, ottenuta con sofferenza, al cospetto di un avversario forte, che nella ripresa ci ha messo in difficoltà e che sono certo, con prestazioni di questo genere, riuscirà a centrare il suo obiettivo. Abbiamo assaggiato l’antipasto di quello che sarà il girone di ritorno, in cui le partite si decidono per un dettaglio. Così è stato nella giornata di oggi in cui è stato molto bravo il nostro portiere Adeibiy ed in cui tutti i miei giocatori hanno mostrato carattere e voglia di sacrificarsi per ottenere i tre punti”. Intanto è arrivato l’attaccante Izzo, in campo nella ripresa per una mezzora: “E’ un attaccante esperto, che allunga la rosa e le rotazioni e ci permette di alzare l’asticella del lavoro settimanale e di avere più soluzioni”.

IL TABELLINO

Gabicce Gradara – Biagio Nazzaro 1-0

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Semprini, Andruccioli (9’ st. Buccino), Gallotti, Massari, Zagaglia, Montesi (20’ st. Sarli), Pataracchia, Magi S. (24’ st. Izzo), Bastianoni, Fedeli (37’ st. Gambini). A disp. Sammarini, Bergamini, Moutatahhir, Lorenzetti, Guidi. All. Lilli.

BIAGIO NAZZARO: Lombardi, Coltorti, Doria, Compagnucci, Carloni, Franconi (1’ st.candidi ), Morbidi (1’ st. Esposito), Musciano, Tracanna (24’ st. Ulivello), Giuli (38’ st. Serfilippi), Schiaroli (1’ st. Rocchetti). A disp. Albanesi, Baioni, Tamburini, Panzavuota. All. Morganti.

ARBITRO: Bortomioli di Pesaro (Belogi di Ancona e Salvatori di Macerata)

RETE: 26’ pt. Fedeli

NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti: Coltorti, Bastianoni, Candidi, Buccino. Espulso Buccino al 49’ per doppia ammonizione.