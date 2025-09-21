Calcio Promozione, il Diegaro riacciuffa il match su rigore (2-2)
Prima in vantaggio, poi sotto a fine primo tempo (1-2), la squadra di Giorgi rischia di affondare e poi rivede la luce con Scarponi dal dischetto
Il Diegaro ritrova lo stadio di Martorano, ma smarrisce il gusto della vittoria dividendo in rimonta la posta con la matricola Roncofreddo (2-2), dopo aver rischiato di affondare. Match ricco di emozioni.
Vantaggio Diegaro al 10’. Bonandi si conferma ancora uomo assist: sulla destra scarta due avversari, mette la palla sull’altro fronte nel cuore dell’area dove Pasini, al rientro, non perdona sbucando alle spalle di tutti e infilando il portiere (1-0). Azione da applausi. Il match è equilibrato, il Diegaro si fa ancora pericoloso su un tiro di Mazzuoli deviato in angolo dal portiere.
Dopo aver sfiorato il pareggio con Collini (palo in piena area di rigore), il Roncofreddo pareggia al tramonto della frazione con un gran tiro di Kurti dalla quasi 30 metri con palla che si infila sotto la traversa (1-1); dopo un paio di minuti la squadra ospite trova addirittura il vantaggio con un tocco vincente in mischia in area di rigore di Toure (1-2). Nel finale si accendono gli animi per una azione fallosa al limite, poi l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.ì
Nella ripresa protagonista il portiere Zammarchi che para al 15’ un rigore di Collini, che cinque minuti dopo si vede annullare un gol per fuorigioco. Dopo aver visto lo spettro della sconfitta, il Diegaro risorge e acciuffa il pareggio in maniera rocambolesca: fallo in area su Soumahin, dal dischetto Bonandi manda sulla traversa la palla che poi batte sulla riga e resta in gioco; la sfera torna a Soumahin su cui viene commesso un altro fallo da rigore: sul dischetto va Scarponi. Scampato pericolo in casa Diegaro, forte senso di rabbia in casa Roncofreddo.
IL TABELLINO
DIEGARO – RONCOFREDDO 2-2
DIEGARO: Zammarchi, Soumahin, Frosio, Guarino (12’ st. Torelli), Donati, Tamburini, Mazzuoli (35’ Maiolani), Scarponi, Casalboni (12’ st. Fiumana), Bonandi, Pasini (1’ st.Ensini). A disp. Vitali, Giacalone, Giorgini, Malewski, Savini. All. Giorgi.
RONCOFREDDO: Fabbri, Gega, Toure, Brigliadori Simone, Scarponi, Lessi (32’ st. Guiducci), Khayat, Brigliadori Stefano (1’ st. Strada), Brighi (32’ Vivo), Kurti 16’ st. (Ventrucci). A disp. Smeraldi, Zanni, Nasolini, Benvenuti, Urbinati. All. Freschi.
ARBITRO: Visani di Faenza (Guizzardi e Sani)
RETI: 10’ Pasini, 43’ Kurti, 45’ Toure, 43’ st. Scarponi.
NOTE: Ammoniti: Mazzuoli, Bonandi, Tamburini; Gega, Scarponi.