Calcio Promozione, il Gabicce Gradara a Cagli per fare punti

La squadra di Gaudenzi, rinfrancata dal successo sulla Biagio Nazzaro, vuole dare contunità. Numerose le defezioni

E’ una trasferta difficile quella che attende sabato (15,30) il Gabicce Gradara. Da un lato perché la Cagliese, club ritornata in pista con il titolo del Nuovo Real Metauro, dopo il pareggio sul campo della Montemarcianese, è alla ricerca della prima vittoria stagionale per rilanciarsi in classifica; dall’altro, perché mister Gaudenzi deve gestire una infermeria piena: a Gambini, Bergamini e Pataracchia, si sono aggiunti il difensore Maggioli, il baby Lorenzetti, autore del raddoppio contro la Biagio Nazzaro, ed il perno del centrocampo Serafini, entrambi questi ultimi due alle prese con guai muscolari.

Per fortuna rientrano Semprini in difesa, reduce dall’esperienza con la Under 21 di San Marino, ed in attacco è disponibile a pieno regime Renzi, il bomber del precampionato, protagonista di uno scorcio di partita nell’ultimo turno in cui ha mostrato di aver pienamente recuperato dall’infortunio. Comunque le scelte sono obbligate o quasi.

“Affrontiamo un avversario tosto a dispetto della classifica, che sicuramente non testimonia il valore della rosa della Cagliese che ha giocatori di qualità come Gallotti, nostro ex giocatore, Fontana, Russo, Montanari, Palazzi, Rebiscini – spiega il dg Gabriele Magi – La squadra ha cambiato allenatore e le cose sono già migliorate. Dovremo stare in guardia”.

Nell’ultimo turno il Gabicce Gradara ha vinto, ma non ha convinto…

“Buono il primo tempo, dopo il 2-0, pur in superiorità numerica, sul 2-1 abbiamo sofferto il ritorno della Biagio Nazzaro. La nostra squadra era come impaurita, sicuramente aleggiavano i fantasmi delle tre sconfitte di fila. Aver conquistato i tre punti ha ridato serenità, ma è chiaro che non possiamo cullarci sugli allori e cercare di fare risultato anche a Cagli dove si dovrà tenere alta la tensione e la concentrazione fino alla fine. La classifica è corta e non permette ulteriori distrazioni”.