Calcio Promozione, il Gabicce Gradara a Pergola: prova di maturità

Raggiunta una posizione di classifica che profuma di playoff – il quinto posto seppure in coabitazione con altre tre squadre (19 punti) - il Gabicce Gradara cerca domenica di confermarsi in un test delicato, la trasferta sul campo della Pergolese, ultima in classifica in compagnia della Vigor Castelfidardo (12 punti).



“E’ una squadra in crescita la Pergolese, rinforzatasi con giocatori importanti, che sta dimostrando, come del resto altre formazioni in difficoltà, di poter risalire la corrente dopo un avvio di stagione complicato: ha collezionato nove punti nelle ultime cinque partite con bottino pieno sul campo del Vismara nell’ultimo turno – spiega mister Simone Lilli – . E’ un avversario di qualità, nei singoli e nel collettivo. L’ho visto all’opera un paio di volte e non ha mai sfigurato. E’ una partita importante per noi, in quanto vogliamo da un lato dare continuità ai tre risultati utili di fila e alzare l’asticella del rendimento in trasferta dove in sette partite abbiamo raccolto solo sette punti e dall’altro tenere a distanza la Pergolese. Arriviamo in salute alla sfida dopo un pareggio contro la forte Montemarcianese, una squadra forte ed esperta”.



Il Gabicce Gradara ha fatto un salto di qualità. E’ in odore di playoff…



“La classifica non la guardo, siamo una squadra giovane e per prima cosa dobbiamo raggiungere un equilibrio di prestazioni, di atteggiamento, di risultati. Alle nostre spalle le avversarie corrono per cui si devono tenere gli occhi bene aperti: a parte Lunano, Fano e la sorpresa Nuova Real Metauro, che sta facendo qualcosa di straordinario, regna un grande equilibrio per cui il girone di ritorno, anche in virtù delle mosse di mercato, sarà un altro campionato da affrontare sempre al top delle motivazioni. Bisogna tenere i piedi per terra, concentrarsi sul presente, pensare ad una partita alla volta”.



Nelle file del Gabicce Gradara ancora out Morini e Bergamini, da valutare se saranno della partita, anche solo in panchina, Costa e Montesi.