Calcio Promozione, il Gabicce Gradara a punto a Castelfidardo (1-1)

Pareggio in rimonta maturato nella ripresa: al vantaggio di Kurti, replica Gallotti su punizione (domenica sarà squalificato)

Dopo due sconfitte di fila prezioso pareggio in rimonta del Gabicce Gradara sul campo del fanalino di coda Vigor Castelfidardo ora guidata da mister Guiducci.

Primo tempo terminato sullo 0-0 con pochi brividi; nella ripresa al 10’ vantaggio della squadra di casa con un tiro al volo di Kurti, lasciato solo in mezzo all’area, servito dalla destra da Ballarini. La squadra di casa cerca il raddoppio: Guidobaldi in area calcia alto in mischia e qualche minuto dopo Mosca si libera e conclude a fil di palo.

Poco prima della mezz'ora arriva il pari su calcio di punizione con palla nell’angolo battuta da circa venti metri, leggermente sulla destra, da Gallotti, già a segno su calcio da fermo contro Lunano nello scorso turno (terza rete stagionale).

Nel prossimo turno sfida al Magi contro l’Ostra, quarto in classifica con la Montemarcianese, in cui mancherà Gallotti, squalificato.

Nel dopo partita il direttore sportivo del Gabicce Gradara Gabriele Magi commenta: “Nonostante una prestazione sottotono come le due precedenti in cui siamo stati sconfitti, abbiamo colto un buon risultato che ci deve dare la spinta per ritrovare lo spirito, la carica agonistica e la determinazione prima della pausa natalizia. La nota positiva oltre al risultato è il ritorno in campo di Morini, schierato titolare dopo lo spezzone di domenica: la sua assenza dopo un periodo di stop di mesi ci riempie di gioia per il ragazzo ed è molto importante per la squadra. Ritroviamo un giocatore collaudato, seppure under dal punto di vista anagrafico, una pedina in più nelle rotazioni”.