Calcio Promozione, il Gabicce Gradara a punto a Pergola (0-0)

La squadra di Lilli ha centrato il quarto risultato utile di fila chiudendo la gara con cinque under. Al 7' della ripresa Fedeli ha fallito un rigore

Quarto risultato utile di fila per il Gabicce Gradara che pareggia a Pergola per 0-0 mantenendosi in zona playoff: sesto posto a 20 punti in compagnia della Castelfrettese, a -2 dal quarto posto (Ostra e Montemarcianese).

Partita equilibrata e combattuta, con la Pergolese più pericolosa nella prima frazione comunque di marca ospite nei primi venti minuti. Da segnalare una conclusione alta di Montanari, al 29’ su cross di Russo, Lattanzi di testa impegna Adebiyi, che è bravo con la punta delle dita a mettere sopra la traversa in angolo. Al 33’ Montanari è pericoloso con un tiro ravvicinato sul portiere ospite che respinge. Sul finire di tempo, sulla stessa azione sia Russo sia Gaia non riescono a trovare in area il guizzo vincente.

Al 7’ del secondo tempo la Pergolese rimane in dieci: Salciccia (ammonito un minuto prima) atterra Gambini in area. Rigore e secondo cartellino giallo per il difensore della squadra di casa che così viene espulso. Fedeli calcia debolmente ed è facile la parata di Aluigi. Al 38’ grande occasione del Gabicce con Lorenzetti che dopo un uno-due con Bastianoni sulla sinistra, entra in area e spedisce alto. La partita resta aperta e combattuta fino alla fine.

IL COMMENTO A fine partita mister Simone Lilli è soddisfatto del punto e non solo: “Il pareggio è giusto. La squadra ha sfoderato una buona prestazione al cospetto di una squadra molto agguerrita, che con i recenti rinforzi è molto più competitiva. Positiva aver mantenuto la Pergolese a distanza. Un mese e mezzo fa probabilmente una partita così l’avremmo persa. Inoltre abbiamo allungato la serie positiva mantenendo ancora inviolata la nostra porta e confermando la crescita di squadra dell’ultimo periodo; infine abbiamo schierato inizialmente quattro under finendo con cinque. Il prossimo step è trovare maggiore convinzione negli ultimi venti metri dove arriviamo spesso creando situazioni pericolose, ma senza però fare male. Ora dobbiamo finire in bellezza l’annata con la prima di ritorno contro la Biagio Nazzaro prima della sosta”.

IL TABELLINO

Pergolese – Gabicce Gradara 0-0

Pergolese: Aluigi, Mari (86’ Palanca), Salciccia, Bartoli, Rebiscini, Luciani, Lattanzi Fr. (63’ Perini), Gaia, Montanari, Russo, Loberti (54’ Savelli). All.: Bettelli

Gabicce Gradara: Adebiyi, Grandicelli, Semprini, Gallotti, Massari, Zagaglia, Gambini (79’ Lorenzetti), Finotti (65’ Pataracchia), Magi S. (63’ Sarli), Bastianoni, Fedeli. All.:Lilli

Arbitro: Gasparoni di Jesi

Note: Ammoniti: Montanari, Lattanzi Fr., Salciccia, Finotti, Gaia. Espulso al 7’ della ripresa doppia ammonizione: Salciccia. Angoli: 4-2 Recupero.: 0’+4’.