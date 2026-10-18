Calcio Promozione, il Gabicce Gradara a punto contro l'Urbania (0-0)

Nella prima frazione più pericolosa la squadra ospite, ripresa di marca Gabicce Gradara che ha sfiorato il gol più volte

Il Gabicce Gradara, alle prese con assenze importanti, coglie un punto prezioso al Magi contro il temibile ed esperto Urbania al termine di una partita equilibrata e combattuta fino alla fine. Nel primo tempo più incisivo l’Urbania, nella ripresa è la squadra di casa che crea le azioni più pericolose sfiorando il gol più volte.

Nel primo tempo parte meglio il Gabicce Gradara. All’11’ Cross di Villanova in area dalla destra, Vegliò di testa colpisce debolmente con palla tra le braccia del portiere.

Al 12’ Fabbri in verticale serve Vegliò che si allarga sulla destra e mette in mezzo con la difesa che allontana.

Al 17’ Gabicce Gradara vicino al gol con Villanova nell’area piccola sulla linea di fondo (tiro parato con i piedi da Bartolini) dopo una bella combinazione con Vegliò.

Al 25’ Colpo di testa di Renzi devuiato in angolo. Due minuti dopo diagonale dalla sinistra di Pagliardini, Chornopyshchuk è in ritardo per la battuta a rete e palla va sul fondo a fil di palo.

Al 30’ colpo di testa di Pagliardini alto, due minuti dopo Villanova viene rimpallato in area piccola dopo aver evitato due avversari. Da qui in poi Urbania spinge sull’acceleratore. Al 35’ Diagonale di Chornopyshchuk, servito da Pagliardini, di poco a lato su ripartenza. Al 38’Zaccardo in profondità serve Chornopyshchuk su cui salva Adibiyi con palla in angolo. Occasione più nitida della frazione. Al 41’ Pagliardini va via sul fondo a sinistra, palla in mezzo e in mischia tocco a lato di un compagno di squadra.

Nella ripresa al 12’ conclusione di Vegliò da buona posizione, para Bartolini. Un minuto dopo fallo su Renzi dal limite, i padroni di casa invocano il rigore e l’espulsione di Temellini per fallo da ultimo uomo (ammonito).

Al 22’ Azione Guidi-Renzi, tiro alto da buona posizione. Al 28’ Fabbri – Veglio- Renzi, il bolide dell’attaccante è deviato in tuffo in angolo dal portiere. Occasione Gabicce Gradara. Al 32’ Punizione di Fabbri, tiro a centro area di Magi deviato in angolo. Pericolo.

Da qui alla fine non accade nulla di significativo.

IL COMMENTO A fine partita l’attaccante Giacomo Renzi commenta: “Il Gabicce Gradara ha sfoderato una buona prestazione, soprattutto nel secondo tempo in cui avremmo meritato il gol. Il fallo sul sottoscritto era dentro l’area e avrebbe meritato l’espulsione. Al di là di questo, abbiamo fatto un salto di qualità rispetto alle ultime partite sotto il profilo del piglio, della determinazione, per tutti i 90 minuti siamo stati alla pari del quotato avversario. Ci teniamo stretta la prestazione in vista della trasferta contro il Tavulla del prossimo turno. Deve essere un punto di ripartenza per dare continuità”.

Il direttore sportivo Nicola Capobianco aggiunge: “Il Gabicce Gradara ha rialzato la testa dopo una striscia negativa di quattro sconfitte in cinque partite, la squadra ha dimostrato di essere viva giocando una grande partita. Domenica sarà una battaglia perché il Tavullia Valfoglia, ultimo con due punti, ha strappato nell’ultimo turno un prezioso pareggio sul campo della Montemarcianese. Il mercato? Siamo alla ricerca di un paio di giocatori, spero di chiudere già in settimana l’accordo con un difensore perché nel reparto arretrato siamo corti”.

IL TABELLINO

Gabicce Gradara – Urbania 0-0

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Finotti, Cecchi, Semprini, Maggioli, Magi, Guidi (36’ st. Lorenzetti), Fabbri, Vegliò, Villanova, Renzi. A disp. Gaggi, Andruccioli, Buccino, Rossi, Lorenzetti, Terenzi. All. Gaudenzi.

URBANIA: Bartolini, Andreoni (20’ st. Longhi), Antoniucci, Lucciarini (15’ st. Palazzi), Fraternali, Temellini (23’ st. Patarchi), Pagliardini, Lani, Chornopyshchuk (41’ st. Dini), Diomede, Zaccardo (30’ st. Monceri). A disp. Conti, Marsili, Monceri, Ruggeri, Maidan. All. Omiccioli

ARBITRO: Bartomioli di Pesaro (Tayeb di Pesaro e Virgini di Ancona

NOTE: spettatori 300 circa con rappresentanza ospite. Ammoniti: Finotti, Pagliardini, Temellini, Villanova, Patarchi.



