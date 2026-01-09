Calcio Promozione, il Gabicce Gradara al derby (in trasferta) contro il Vismara

Sabato prima sfida del nuovo anno: la squadra di Lilli vuole allungare la striscia positiva. Tra gli avversari l'ex Montesi

Alla ripresa del campionato il Gabicce Gradara si trova alle prese con il derby di Pesaro contro il Vismara (ore 14,30), che ha inserito in rosa l’ex Thomas Montesi, nella sosta di Natale tesserato dal club giallorosso dopo la risoluzione consensuale.

Mister Simone Lilli, come si presenta il Gabicce Gradara al primo appuntamento del nuovo anno?

“La ripresa dopo un lungo stop è per tutti una incognita e dunque saranno le prime giornate di campionato a dirci che riflessi avrà avuto la sosta natalizia. Il Gabicce Gradara ha lavorato bene, c’è stato un giusto mix di riposo e allenamenti. Morini ha ripreso dopo il lungo stop e nelle prossime settimane lo aspettiamo. Sabato mancherà ancora Costa e Bastianoni è in forse per la febbre”.

Quali sono le ambizioni del club?

“Viviamo alla giornata, partita dopo partita. Siamo al quarto posto in classifica ed in semifinale di Coppa Marche (mercoledì 25 febbraio la sfida di andata contro la Castelfrettese al Magi), puntiamo a consolidare la nostra posizione maturata nella seconda parte del girone di andata dopo un inizio in sordina. Il primo step è fare meglio dell’andata nelle prime cinque, sei partite”.

Cosa cambia con l’arrivo di Izzo e la partenza di Montesi?

"Izzo è una seconda punta, un attaccante di movimento, che svaria sul fronte offensivo. Non cambieremo lo schieramento e dunque interpreterà il ruolo di attaccante centrale in maniera diversa da Bergamini e Samuele Magi, creando spazi per i compagni, legando il gioco. Certamente in partita potrò verificare meglio come sfruttare appieno le sue caratteristiche, come lui può adattarsi al meglio alla squadra e viceversa la squadra a lui. Quanto a Montesi, lo saluto con affetto, si è sempre allenato con puntiglio comportandosi in maniera professionale. Purtroppo per infortunio non ha potuto giocare con continuità, ma ha fatto bene segnando un paio di gol e servendo assist”.

Il Vismara è indietro di tre punti in classifica rispetto al Gabicce Gradara e da due partite ha cambiato allenatore. Che avversario si aspetta?

"E’ un avversario ostico il Vismara, la sosta avrà dato modo al nuovo tecnico Paolo Cangini di lavorare al meglio sui suoi concetti tecnico tattici, di recuperare qualche infortunato e di inserire al meglio il nuovo acquisto Montesi. Nella prima di ritorno ha pareggiato per 0-0 sul campo della Montemarcianese, una delle squadre più complete dopo Lunano e Fano. Da parte nostra veniamo da cinque risultati utili, l’obiettivo è dare continuità di prestazioni e di risultato”.