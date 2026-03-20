Calcio Promozione, il Gabicce Gradara cerca a Fano un risultato utile

Sulla scia del netto successo sul San Costanzo dopo un lungo digiuno, la squadra di Bellucci cerca punti salvezza

Uscito dalla zona playout in virtù del successo per 3-0 a spese del San Costanzo, il Gabicce Gradara per tenere la posizione è chiamato a fare risultato domenica sul campo del Fano, che a sua volta deve vincere per restare in scia alla capolista Lunano.

“Ci aspetta un compito molto complicato anche nel caso in cui il Fano si trovasse alla vigilia di questa sfida a -9 qualora nell’anticipo del sabato la capolista Lunano facesse bottino pieno sul campo della Nuova Real Metauro – spiega il direttore sportivo Gabriele Magi -. Una squadra esperta e di qualità come quella granata si giocherà le sue carte fino in fondo e dunque sappiamo le difficoltà che incontreremo tanto più che in casa ha collezionato più punti di tutti – 35 – con 11 vittorie e due pareggi subendo solo otto reti”.

Per sperare di fare risultato cosa deve fare la squadra di Marco Bellucci?

“Fondamentale sarò l’approccio, l’atteggiamento, la determinazione su ogni contrasto e ogni pallone, la capacità di reggere l’urto con grinta, soprattutto massima attenzione in fase difensiva. All’andata grazie ad una ottima prestazione anche in fase difensiva riuscimmo a tenere testa al Fano e a chiudere con un meritato 0-0. Proveremo a ripeterci”.

Le note liete, successo a parte, dell’ultimo match, quali sono?

“Sotto il profilo fisico la squadra sta bene. Abbiamo ritrovato un po’ di serenità, aver rotto il lungo digiuno che durava dalla seconda giornata di ritorno ha restituito fiducia al gruppo, mentalmente ci siamo sbloccati e questo è molto importante in vista del rush finale che ci vedrà impegnati dopo la sosta di due settimane contro Portuali e Pergolese in casa e tra le due sfide contro la Montemarcianese in trasferta. Aver segnato tre reti e altre averne sfiorate è una bella risposta al lavoro settimanale del tecnico Marco Bellucci per quanto riguarda la fase offensiva”.

La quota salvezza qual è?

“Difficile dirlo, tanti sono gli scontri diretti in calendario da qui alle fine. Pensiamo ad una partita alla volta cercando di ottenere sempre il massimo”.

Nelle file del Gabicce Gradara rientra il difensore Semprini dalla squalifica.



