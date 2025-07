Calcio Promozione, il Gabicce Gradara ha scelto il bomber: Eric Fedeli

L'attaccante, nell'ultima stagione alla Savignanese (19 gol), ha giocato anche nel Torcoca allenato da Simone Lilli (suo nuovo mister) centrando una promozione

Il Gabicce Gradara comunica di avere ingaggiato per la prossima stagione agonistica l’attaccante Eric Fedeli, classe 1992. Si tratta di un giocatore (è alto 1,87) che si affaccia per la prima volta sul palcoscenico del campionato di Promozione Marche, ma vanta una lunga esperienza e una collaudata capacità di andare in gol: sette stagioni al Torconca tra Promozione ed Eccellenza di cui tre con Simone Lilli in panchina (ha realizzato 43 gol in questo triennio) – il tecnico che ritrova al Gabicce Gradara e con cui ha centrato una promozione in Eccellenza - ; sei stagioni nel campionato sammarinese con Faetano, Murata (due), Folgore, Domagnano e Tre Fiori ed, infine, ultimo campionato alla Savignanese (Promozione Romagna, 19 gol), la squadra della sua città. Le sue stagioni più prolifiche come bomber sono state due, entrambe al Torconca (23 gol ciascuna).

“Avevo altre offerte, a San Marino ed in Italia, e quando si è palesata la opportunità del Gabicce Gradara ed un palcoscenico nuovo per me, stuzzicante ad ascoltare chi conosce a fondo il campionato – racconta Fedeli - , con un coefficiente di difficoltà forse superiore alla Promozione romagnola o comunque un torneo dalle caratteristiche diverse, ho preso in seria considerazione l’ipotesi di mettermi in gioco. La presenza di mister Lilli è stata decisiva”.

Perché?

“Il mister mi conosce a fondo ed io conosco lui: è un tecnico preparato, che non molla, che porta entusiasmo. Il suo pregio più grande è che non si accontenta mai. In questi anni siamo rimasti in contatto e lui ha spinto molto affinché accettassi”.

Sarà prima o seconda punta?

“Sono nato come attaccante esterno, col tempo ho interpretato tutti i ruoli offensivi: seconda punta, trequartista, punta centrale. Parlando col mister ha intenzione di schierarmi come prima punta. Vedremo cammin facendo”.

Le sue caratteristiche?

“Sono destro, ma uso anche il sinistro. Ho fatto gol in tutte le maniere, in area di rigore oppure da fuori sfruttando il tiro, il pezzo forte del mio repertorio. Mi piace cercare l’uno contro uno per andare al tiro evitando la marcatura avversaria con la finta. Mi ritengo un attaccante sufficientemente freddo negli ultimi 16 metri”.