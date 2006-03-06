Calcio Promozione, il Gabicce Gradara nella tana del Villa San Martino

La squadra di Bellucci cerca di recuperare in trasferta i punti persi in casa. Il ds Magi: 'Aggressività e carattere saranno fondamentali'

Il Gabicce Gradara cerca di recuperare in trasferta i punti persi in casa nello diretto contro il Moie dell’ultimo turno. Il compito è difficile, perché il calendario mette sulla strada della squadra di mister Marco Bellucci il Villa San Martino (il portiere Cappuccini è l’ex di turno), quarto in classifica alla pari del Nuovo Real Metauro, ma la salvezza diretta – l’obiettivo del Gabicce Gradara – passa necessariamente da risultati positivi anche lontano dalle mura amiche (si gioca alle ore 15).

Gabriele Magi, direttore sportivo del Gabicce Gradara. Dopo i due ko in casa contro Castelfrettese e Moie, due rivali dirette per la salvezza, la classifica si è complicata. Come vivete questo momento difficile?

“E’ vero che il momento è complicato, ma la squadra non deve farsi prendere dalla paura di fare le cose o di sbagliarle. Abbiamo la possibilità in queste ultime sei giornate con 18 punti a disposizione di arrivare al traguardo della salvezza diretta sfruttando anche il calendario che ci vede affrontare in casa degli scontri diretti per cui coltello tra i denti, coraggio e determinazione. Del resto, abbiamo dimostrato in quelle due partite in casa sfortunate nel loro epilogo e in trasferta contro il Nuova Real Metauro di essere vivi e c’è il rammarico di aver raccolto solo un punto pur essendo stati in vantaggio contro la Castelfrettese fino al 40’ della ripresa e di due reti a Lucrezia. Gli episodi ci hanno punito: contro il Moie abbiamo colpito una traversa sullo 0-0 e Sarli ha avuto la palla buona per il pareggio per non dire del fallo su rigore su Magi Samuele apparso evidente e purtroppo non sanzionato. Per restare all’ultima partita, in svantaggio la squadra ha reagito e fatto gioco. Dobbiamo essere più concreti, cercare di più la conclusione anche da fuori e portare dalla nostra parte gli episodi. Non potrà girarci sempre male, ne sono convinto”.

A Villa San Martino che partita vi aspetta?

“Una battaglia se non altro per il fatto che si gioca su un campo in sintetico di dimensioni un po’ ridotte per cui aspetto agonistico, aggressività e carattere saranno fondamentali. Nel suo stadio il Villa San Martino ha costruito la sua ottima stagione collezionando 21 dei suoi 34 punti (assente Muratori per squalifica). L’approccio al match sarà determinante come in fase difensiva ma anche offensiva giocheranno un ruolo importante le seconde palle su cui dovremo farci trovare pronti. E’ una partita da affrontare con la voglia di essere squadra e spirito di gruppo, feroce determinazione e fame di punti: al di là dei risultati in queste ultime giornate ho visto una squadra con il giusto temperamento e gli allenamenti della settimana con mister Bellucci dicono che il Gabicce Gradara è convinto: siamo a -2 dalla salvezza diretta. Abbiamo in mano il nostro destino”.

Nelle fine del Gabicce Gradara sono tutti disponibili.