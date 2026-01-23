Calcio Promozione, il Gabicce Gradara nella tana della Vigor Castelfidardo

Dopo due sconfitte di fila la squadra di Lilli cerca il riscatto sul campo del fanalino di coda

Dopo due sconfitte di fila, l’ultima in casa contro la capolista Lunano, che gli hanno fatto perdere qualche posizione in classifica, il Gabicce Gradara è chiamato ad un diffiicile compito, la trasferta (sabato ore 15) sul campo della Vigor Castelfidardo, fanalino di coda con 13 punti (sei in casa con una vittoria e tre pareggi – sei gol segnati - e sette punti in trasferta).



L’avversario, fresco di cambio di allenatore, dopo quattro sconfitte di fila ha dato segnali di risveglio pareggiando sul campo del Vismara su cui la settimana precedente è scivolato il Gabicce Gradara.



Mister Lilli, ha visto all’opera la Vigor Castelfidardo nell’ultimo turno. Che impression le ha fatto?

“Una buona impressione, mi sembra in salute e l’arrivo del nuovo tecnico Massimiliano Guiducci porterà sicuramente entusiasmo. E’ una rosa con giocatori di qualità e giovani di valore, per cui ha le potenzialità per risollevarsi. Da parte nostra, dopo due sconfitte non possiamo sbagliare e occorrerà una prestazione all’altezza e soprattutto l’atteggiamento che queste partite richiedono per tutti i 90 minuti e non solo a sprazzi perché non sarebbe sufficiente come abbiamo già avuto modo di provare”.



Contro il Vismara, dopo la sosta, la sua squadra ha deluso. Come giudica la sua prova al cospetto della capolista Lunano?

“Il Lunano si è dimostrato molto forte dal punto di vista fisico e tecnico come del resto testimonia la sua classifica. Ha meritato la vittoria. Quanto a noi, abbiamo dato tutto e ci abbiamo provato con generosità, non ho nulla da rimproverare ai miei. Guardiamo avanti. Siamo a metà classifica, dobbiamo vivere il momento con serenità, pensare ad una partita per volta come sempre ho detto perché non ci possiamo permettere di fare calcoli e tabelle. Ci stiamo allenando bene e confido in un riscatto a Castelfidardo”.



Per la trasferta di Castelfidardo sono tutti disponibili.

