Calcio Promozione, il Gabicce Gradara ritorna a sorridere

La squadra di Gaudenzi piega 2-1 la Biagio Nazzaro, in dieci dalla mezzora del primo tempo. In vantaggio 2-0, subisce il 2-1 e va in sofferenza

Dopo tre sconfitte di fila ritorna a sorridere il Gabicce Gradara che piega per 2-1 la Biagio Nazzaro, in dieci dal 32’ del primo tempo per espulsione di Carubini (fallo da ultimo uomo su Vegliò).

Nel primo tempo è il Gabicce Gradara a fare la partita. Al 2’ Finotti a Serafini, tiro respinto a terra di Agostinelli Al 6’ Villanova conclude alto da buona posizione e poi Lorenzetti tra le bracca del portiere. Al 19’ Azione in ripartenza di Giordani sulla sinistra conclusa con tiro debole.

Al 23’ Fallo su Vegliò a ridosso della lunetta: Fabbri su punizione colpisce l'incrocio dei pali. Un minuto dopo arriva il gol del vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, rinvio frettoloso di Agostinelli con palla che colpisce Gabrielli sulla schiena a distanza ravvicinata, appena dentro l’area: la palla assume una carambola che supera il portiere (1-0).

28’ Un tiro cross rasoterra dalla sinistra di Martinelli lambisce il palo più lontano

32’ Fallo di Carubini su Vegliò lanciato a rete con espulsione del difensore in quanto ultimo uomo. Per proteste espulso dalla panchina Bellucci per proteste.

36’ Annullato per fuorigioco gol di Vegliò a correggere una deviazione della difesa su una giocata in acrobazia di Finotti.

43’ Finotti, servito da Serafini, solo davanti al portiere si fa respingere il tiro.

Nella ripresa il Gabicce Gradara raddoppia. Al 5’ Lorenzetti con un tiro a mezza altezza di destro su passaggio filtrante di Cecchi 2-0. Al 6’ assist di Lorenzetti per Vegliò che di testa gira a lato. Al 15’ Stecconi a centro area calcia fuori. Pericolo

Al 19’ la partita si riapre. Punizione dal vertice sinistro dell’area, mischia, palla sulla traversa, tocco finale di Frattari con Adebiyi che devia la palla oltre la linea (2-1). La Biagio ci crede: al 22' Tittarrelli spara sull’esterno della rete da buona posizione. Al 29' ancora l'attaccante con un colpo di testa manda alto una punizione dalla trequarti di Altieri su cui poi salva Adebiyi in piena area.

Al 46’ cross di Buccino sul secondo palo, Guidi non trova il colpo vincente sul secondo palo al vertice dell'area piccola.

Il finale è degli ospiti che però non trovano il guizzo per il pareggio.

IL COMMENTO A fine partita il presidente Gianluca Marsili commenta: “Dovevamo vincere e siamo contenti, buono il primo tempo, nella ripresa invece sul 2-1 abbiamo sofferto pur in superiorità numerica. La classifica con sei punti dopo cinque gare non è quella che auspicavamo ad inizio stagione complice un paio di passaggi a vuoto, del resto la squadra è nuova e deve trovare ancora la quadratura del cerchio l’amalgama”.

A breve la sfida di Coppa contro l’Urbania. “La Coppa è una manifestazione che ci permette di dare spazio ai numerosi giovani che compongono la nostra rosa e che hanno meno occasione di scendere in campo e fare esperienza”-

Da parte sua il dg Magi aggiunge: “I tre ko di fila si sono fatti sentire a livello mentale, nel primo tempo abbiamo avuto il giusto piglio, nella ripresa dopo il 2-0 quando abbiamo subito il gol del 2-1 è subentrata la paura. Sono certo che questa vittoria ci regalerà un po’ di tranquillità”.

IL TABELLINO

GABICCE GRADARA - BIAGIO NAZZARO 2-1

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Buccino, Cecchi, Gabrielli, Maggioli, Serafini (16’ st. Magi), Finotti, Fabbri, Vegliò, Villanova (32’ st. Renzi), Lorenzetti (27’ st. Guidi).

A disp. Gaggi, Andruccioli, Boccalini, Rossi, Terenzi, Rossini. All. Gaudenzi.

BIAGIO NAZZARO: Agostinelli, Doria, Ortolani (15’ st. Schiaroli), Marinelli (35’ pt. Rocchetti), Frattari, Carubini, Stecconi, Martinelli, Tittarelli, Mazzieri, Giordani (15’ st. Altieri).

A disp. Albanesi, Angri, Bellucci, Fabrizi, Tantucci. All. Dottori.

ARBITRO: Persichini (Gasperi di Pesaro e Darya di Ancona)

RETI: 24’ Gabrielli, 5’ st. Lorenzetti, 19’ st. Frattari

NOTE: spettatori 300 circa. Ammoniti: Buccino; Rocchetti

Espulso al 32’ Carubini per fallo da ultimo uomo