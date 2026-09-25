Calcio Promozione, il Gabicce Gradara sabato sfida il forte Villa San Martino

Derby tosto per la squadra di Gaudenzi reduce da due ko. Assente Semprini, impegnato con la Nazionale Under 21 di San Marino

Villa San Martino e Gabicce Gradara sabato (ore 15,30) si ritrovano di fronte per la terza volta dopo le due sfide di Coppa Italia in cui alla fine ha prevalso la squadra di Lazzaro Gaudenzi.

Un match difficile per il Gabicce Gradara perché il Villa San Martino, che schiera due ex come il portiere Cappuccini e il centrocampista Bastianoni, è formazione di rango e la classifica gli sorride: sei punti con tanto amaro in bocca per il ko di Montemarciano, e sette gol segnati (migliore attacco).

Di converso, il Gabicce Gradara che arriva da due ko di fila, deve fare i conti con qualche assenza, la più importante delle quali è quella del difensore Semprini impegnato con la Nazionale Under 21 di San Marino nelle qualificazioni agli Europei contro Kosovo e Spagna: salterà anche la prossima partita. Out pure Gambini e Pataracchia oltre a Bergamini. Ritorna disponibile il difensore Cecchi, finora ai box per squalifica e tra i candidati alla sostituzione di Semprini. Sarà decisivo l’ultimo allenamento.

“Il Villa San Martino è una squadra organizzata, con giocatori di esperienza, candidata a recitare un ruolo importante nel girone – dice Gaudenzi – per cui siamo chiamati ad una prova di carattere. Per quanto ci riguarda, la classifica non rispecchia quello che si è visto in campo, avremmo meritato almeno due punti in più e abbiamo l’intenzione di riprenderceli. Abbiamo commesso degli errori sui gol subiti per difetto di posizione e calo di attenzione e siamo stati puniti oltre i nostri demeriti perché abbiamo dimostrato di valere l’avversario che avevamo di fronte per cui abbiamo tanta rabbia in corpo che dobbiamo trasformare in energia positiva”.

In che cosa dovere migliorare la sua squadra?

“Il gruppo che alleno, composto da ragazzi seri, con cultura del lavoro e buona esperienza e da giovani di prospettiva, è completamento nuovo e dunque ha bisogno di tempo per trovare gli equilibri e l’amalgama tra i reparti, l’affiatamento non solo in campo ma anche fuori, la compattezza di squadra per tutti i 90 minuti. Un aspetto senza dubbio in cui dobbiamo crescere è quello mentale: dobbiamo metterci più grinta e determinazione, calarci di più nello spirito del girone marchigiano”.