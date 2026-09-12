Calcio Promozione, il Gabicce Gradara sconfitto 2-1 a Mondolfo

Primo tempo sullo 0-0, in avvio di ripresa a segno Vegliò e nella seconda parte di gara uno-due della matricola. Il commento del dg Magi

Nella prima trasferta della stagione il Gabicce Gradara esce sconfitto per 2-1 sul campo dell’Atletico Mondolfo. Una battuta d’arresto maturata nella ripresa dopo lo 0-0 del primo tempo, equilibrato, in controllo del Gabicce Gradara, che ha rischiato solo una volta (Adebiyi pronto alla parata).

In apertura di ripresa il vantaggio della squadra di Gaudenzi con Vegliò, al primo centro stagionale, una rete realizzata in contropiede. Palla recuperata da Semprini, servita a Villanova che ha lanciato l’attaccante sul filo del fuorigioco: il preciso pallonetto da fuori area non ha dato scampo a Cavalletti. E’ il primo gol della stagione per Vegliò.

Attorno alla mezzora è arrivato l’uno-due dell’Atletico Mondolfo con il nuovo entrato Speranzini su cui la difesa del Gabicce Gradara, soprattutto in occasione della prima marcatura, non è stato irreprensibile.

IL COMMENTO A fine partita il direttore generale Gabriele Magi commenta: “Una battuta di arresto che non ci deve abbattere più di tanto, ma anzi darci la spinta per continuare il lavoro di crescita. Dispiace perché alla mezzora della ripresa avevamo la partita in pugno con la bella rete di Vegliò, non siamo stati concreti quando dovevamo esserlo in fase offensiva e soprattutto in fase difensiva nel momento in cui la partita è diventata sporca e bisognava avere una particolare attenzione”.

Nel Gabicce Gradara erano assenti Renzi per i postumi di un infortunio e Cecchi squalificato. Da valutare le condizioni del difensore Maggioli uscito a fine primo tempo. Nel prossimo turno sfida domenica al Magi contro il Fabriano Cerreto.

IL TABELLINO

ATLETICO MONDOLFO: Cavalletti, Pacenti, Mezzanotte, Marconi, Nicolini (st. Esposto), Scrosta, Minardi (st. Ordonselli), De Angelis, Ugolini (st. Nasoni), Messina, Orciani (st. Speranzini). All. Donati - Bombagioni.

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Maggioli (1’ st. Pataracchia), Gabrielli, Fabbri, Semprini, Serafini, Finotti (40’ st, Buccino), Magi F., Vegliò, Villanova, Lorenzetti (33’ st. Guidi).

A disp. Gaggi, Terenzi, Renzi, Andruccioli, Rossini, Ferraj. All. Gaudenzi.

ARBITRO: Pellicceti di Fermo (Virgini di Ancona e Mancini di Pesaro)



RETI: 3’ pt. Veglio, 35’ e 38’ Speranzini.

NOTE: Ammoniti: De Angelis, Serfilippi, Ordonselli.

