Calcio Promozione, il Gabicce Gradara sconfitto a Moie (2-1)

Si interrompe la serie positiva della squadra di Lilli. Ancora a segno Fedeli. Il tecnico: 'Non siamo stati quelli delle ultime partite"



Dopo tre risultati utili di fila – cinque calcolando anche il doppio confronto degli ottavi contro il Lunano in Coppa Marche (vittoria e pareggio) – si ferma la serie utile del Gabicce Gradara privo di Gallotti e Costa infortunati. La squadra di Lilli, infatti, è stata sconfitta sul campo del Moie per 2-1

Primo tempo equilibrato, con il Moie che ha fatto possesso palla più insistito senza però mai rendersi pericoloso in maniera significativa come del resto l’avversario. L’unico brivido la rete del vantaggio al tramonto della frazione ad opera di Nardone, lesto a ribattere in rete la conclusione di Sassaroli respinta dalla traversa (1-0).

Nella ripresa al 7’ ancora Nardone a bersaglio in anticipo sul difensore su cross dalla destra. Al 20’ il Gabicce Gradara riapre la partita: cavalcata del giovane Gambini sulla fascia destra con due avversari evitati, dal fondo cross a rientrare e tiro di Sarli con la parata dal portiere: la palla danza sulla linea ed in mischia Fedeli (quarto centro) trova il tocco vincente. Il Gabicce Gradara insiste nel suo forcing con Bastianoni e Gambini in evidenza mettendo alle corde il Moie ma senza creare severi pericoli alla porta del Moie. Finisce 2-1.

Con questa sconfitta il Gabicce Gradara resta a quota 11 in classifica alla pari del Villa San Martino, sconfitto in casa nel derby contro il Vismara (1-2), e prossimo avversario della squadra di Lilli al Magi.

IL COMMENTO Mister Simone Lilli a fine partita commenta: “L’approccio alla partita non è stato quello delle ultime gare, l’ho percepito fin dalle prime battute. Siamo stato un po’ troppo molli rispetto al Moie, nei duelli e sulle seconde palle, anche in occasione soprattutto della seconda rete ci siamo fatti sorprendere e alla fine abbiamo pagato dazio anche se gli avversari non hanno fatto molto più di noi. Dopo il 2-0 è stata un’altra partita, abbiamo alzato il ritmo, abbiamo creato due, tre situazioni per fare male, ma non abbiamo trovato il guizzo vincente o abbiamo sbagliato la scelta sulla giocata da fare. Ancora non siamo pronti a tenere determinati ritmi per tutti i 90 minuti, andiamo a corrente alternata ed in settimana con la squadra vedremo di capire il perché”.

IL TABELLINO

MOIE - GABICCE GRADARA 1-2

Moie Vallesina: Panfoli, Gregorini, Cameruccio, Carboni, Mercurio, Marini, Sassaroli (40’st Lorenzetti), Mimotti (40’st Serpicelli), Nardone (25’ st Pieralisi), Yuri (12’ st Paolucci), Costantini (38’ st Pierpaoli). All. Rossi

Gabicce Gradara: Adebiyi, Grandicelli (44’st. Magi S.), Andruccioli (1’st. Magi F.), Zagaglia, Semprini, Massari, Montesi (20’ st. Sarli), Pataracchia (38’ st. Finotti), Bergamini (20’ st. Gambini), Bastianoni, Fedeli. All. Lilli.

Arbitro: Cesca di Pesaro

Reti: 42’ pt Nardone, 7’ st Nardone, 20’ st Fedeli.