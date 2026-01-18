Calcio Promozione, il Gabicce Gradara si arrende alla leader Lunano (1-3)

L'ex Montagnoli mattatore con una doppietta ad inizio ripresa sull'1-0. Rete di Gallotti nel finale dopo che Fedeli ha calciato alto un rigore

Il Gabicce Gradara cade in maniera netta al Magi per mano del Lunano (1-3), che sfrutta il suo maggiore tasso tecnico ed esperienza. L’ex Montagnoli protagonista: ha segnato una doppietta.

Avvio deciso della capolista che prende subito in mano il pallino del gioco segnando la rete del vantaggio e sfiorando il raddoppio mentre il Gabicce Gradara, poco incisivo, soffre la personalità della capolista.

Al 3’ rinvio di Adebiyi sui piedi di Pagliardini fuori area, assist del bomber sul fronte opposto a Montagnoli, che solo davanti al portiere calcia malamente e l’azione sfuma.

Al 19’ vantaggio ospite. Punizione di Montagnoli dalla trequarti destra, in area tocco vincente aereo, spalle alla porta, di Zazzeroni (0-1).

Il copione della partita non cambia di molto, il Lunano controlla le sfuriate del Gabicce Gradara.

Al 40’ percussione di Montagnoli sulla sinistra, il suo tiro è respinto di piede da Adebiyi.

Nella ripresa, in avvio, si chiude il match. Al 1’ azione a sinistra Montagnoli-Beninati, cross a centro area, Pagliardini tenta la conclusione in scivolata ma l’attaccante non colpisce bene la palla.

Al 3’ a sinistra nuova azione Beninati-Montagnoli, il numero dieci a giro inventa la conclusione del raddoppio (ma l’azione è iniziata con la palla fuori dalla linea di fondo).

Al 6’ il tris ospite. Preciso diagonale di Montagnoli dalla destra sul palo opposto dopo una efficace ripartenza con assist di Paradisi (0-3).

Al 19’ Pagliardini servito da Zazzeroni calcia a colpo sicuro: salva Massari vicino alla linea di porta.

Al 20’ dall’altra parte conclusione di Izzo, il portiere Andreani in tuffo salva in angolo. Al 22’ fallo in area di Andreani (ammonito) su Izzo; dal dischetto Fedeli calcia alto.

28’ Izzo nell’area piccola evita un difensore, Andreani devia la palla e Fedeli non trova la stoccata vincente.

43’ accorcia le distanze Gallotti su punizione da circa 20 metri.

IL COMMENTO A fine partita il direttore sportivo Gabriele Magi commenta: “Abbiamo perso contro la migliore squadra del campionato, che ha dimostrato sul campo tutto il suo valore, quindi successo meritato. Il Gabicce Gradara avrebbe potuto fare meglio nella ripresa, l’uno-due in avvio ha chiuso la partita quando invece avrebbe dovuto evitare il raddoppio per poi cercare lungo il cammino l’episodio favorevole. Ma con i se ed i ma non si va lontano. Dopo le feste dobbiamo recuperare in fretta il giusto atteggiamento e ritrovare subito il nostro percorso virtuoso perché le avversarie non ci aspettano e altre sconfitte farebbero subentrare la paura. Facciamo tesoro delle cose positive e cerchiamo di migliorare gli aspetti negativi. Sabato a Castelfidardo troveremo un ambiente carico e noi dovremo essere ancora più determinati del nostro avversario”.

IL TABELLINO

Gabicce Gradara – Lunano 1-3

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Grandicelli, Semprini, Gallotti, Massari, Zagaglia, Gambini (14’ st. Sarli), Bastianoni (32’ st. Morini), Izzo (38’ st. Bergamini), Magi F.(37’ st. Finotti), Fedeli (31’ st. Magi S). A disp. Sammarini, Andruccioli, Pataracchia, Lorenzetti. All.Lilli

LUNANO: Andreani, Battistoni,Beninati, Lorenzoni (24’ st. Marta), Nobili G., Zandri, Pagliardini (24’ st. Germinale), Paradisi, Zazzeroni (32’ st. Temellini), Montagnoli (17’st Franca), Sema (24’ st. Bosoi). A disp. Onyekwere, Nobili C. Bracci, Marta, Pennacchini. All. Manfredini

ARBITRO: Spadoni di Pesaro (Principi di Ancona – Lauro di Jesi)

RETI: 19’ pt Zazzeroni, 3’ e 6’ st. Montagnoli, 43’ Gallotti su rigore

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Gambini, Zagaglia, Andreani