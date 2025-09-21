Calcio Promozione, il Lunano mette ko il Gabicce Gradara (2-0)

Una doppietta di bomber Pagliardini regala il successo al Lunano. Nonostante la superiorità numerica per 25 minuti, la squadra di Lilli poco pericolosa

Seconda sconfitta di fila per il Gabicce Gradara che cade per 2-0 sul campo del forte Lunano rimasto in dieci per l’espulsione di Zazzeroni al 19’ della ripresa e nonostante l’inferiorità numerica mai in sofferenza al cospetto dell’avversario.

A firmare il meritato successo, suggellato da una marcata supremazia di gioco nella ripresa, una doppietta del bomber Pagliardini (terzo centro stagionale).

Nel primo tempo match equilibrato con il Gabicce Gradara che ha tenuto testa al Lunano e si è reso pericoloso con una punizione di Costa a lambire i legni di Andreani e con un’altra conclusione. A rompere l’equilibrio è stata la rete al 39’ la rete di Pagliardini che ha deviato un cross dalla destra del pericolo Montagnoli – uno degli ex della partita - sfiorato in area da Sema.

La seconda marcatura al 16’ della ripresa: spizzata di Mazzoli su calcio d'angolo che trova Pagliardini pronto alla deviazione sul secondo palo. Il Lunano ha controllato bene il campo seppure in dieci mentre il Gabicce Gradara non ha avuto la reazione che ci si aspettava.

Per il Gabicce Gradara, prossimo appuntamento domenica tra le mura amiche contro la Vigor Castelfidardo.

IL COMMENTO A fine partita il ds Gabriele Magi sottolinea: “Nel primo tempo il Gabicce Gradara si è ben comportato, si è reso pericoloso e ha rintuzzato bene il Lunano, poi la rete dell’1-0 ha spianato la strada alla squadra di Manfredini che nella ripresa ha controllato bene il match seppure in dieci. Su entrambi i gol ed in particolare il secondo c’è un nostro errore. Da parte nostra, è mancato lo spirito di reazione dopo lo svantaggio nonostante l’uomo in più e una certa personalità, solo una volta con Fedeli ci siano fatti vede in area avversaria con una certa pericolosità. Non dobbiamo abbatterci e continuare a lavorare per definire una compiuta l’identità di squadra; il prossimo appuntamento al Magi sarà importante per rialzare la testa”.

IL TABELLINO

Lunano - Gabicce Gradara 2-0

LUNANO: Andreani, Battistoni, Beninati, Lorenzoni (34'st Marta), Mazzoli, Nobili G., Pagliardini (39'st Bracci), Paradisi, Zazzeroni, Montagnoli (39'st Germinale), Sema. All.: Manfredini.

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Semprini, Costa (39'st Lorenzetti), Gallotti (44'st Andruccioli), Massari, Zagaglia, Bastianoni, Grandicelli, Fedeli, Magi F. (11'st Magi S., 44'st Bergamini)), Montesi. All.: Lilli.

ARBITRO: Mattia Gasparoni di Jesi

RETI: 39' pt, 16' st Pagliardini

NOTE: ammoniti Massari, Andreani, Battistoni, Montagnoli, Paradisi, Lorenzoni, Mazzoli, Magi, Lorenzetti. Espulso Zazzeroni al 19'st. Recupero: 4'pt, 6'st.



