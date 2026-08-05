Calcio Promozione, il Misano ha il suo Centro sportivo. Giovanili: due Open Day

Inaugurata la struttura di via Albinoni, quartier generale della prima squadra. Il 10 e l'11 incontri per l'Attività di Base, a fine mese per Primi Calci e Piccoli Amici

Mentre la prima squadra ha ripreso a correre al nuovo Centro sportivo ribattezzato Misanello, il settore giovanile sta definendo la sua organizzazione.

In attesa che vengano definite le rose delle squadre Juniores Elite (mister Ivano Lualdi, vice Roberto Fabbri) e Under 18 Regionale (al vaglio del club alcune candidature), una trentina di ragazzi delle due squadre stanno effettuando allenamenti congiunti in vista dell’inizio della preparazione fissata per entrambe le squadre per lunedì 17 agosto allo stadio Santamonica (previsti almeno quattro allenamenti settimanali).

Sono queste due le squadre su cui la società punta per l’Attività Agonistica; le altre energie sono rivolte all’Attività di Base con due allenatori per ogni annata oltre ad un preparatore atletico e ad un preparatore dei portieri che interverranno su tutti i gruppi.

Daniele Simoncelli è il responsabile dell’Attività di Base; per i 2014 il mister sarà lo stesso Simoncelli, per i 2015 Alessandro Pecci coadiuvato da Thomas Bacchiocchi; per i 2016 Gaetano Dradi con una giocatore della prima squadra come collaboratore; per i 2017 Alessandro Semprini affiancato da Alessandro Pennacchini.

Sono previsti per l’Attività di Base altri due Open Day: lunedì 10 e martedì 11 agosto alle ore 17,30.

A fine mese saranno organizzati incontri per le annate più giovani, Primi Calci e Piccoli Amici.

PRIMA SQUADRA Tornando al Misano di Thomas Zagnoli, la novità è costituita dalla realizzazione, grazie al lavoro alacre iniziato nella scorsa primavera, del centro sportivo ribattezzato Misanello. Si trova in via Albinoni 2.

Una iniziativa del presidente Marco Manzi che dimostra una visione lungimirante: Misanello è destinato a diventare un punto di riferimento per il presente e il futuro del Misano.

L'area, un tempo utilizzata come campo da rugby, è stata completamente riconvertita e trasformata in un moderno campo da calcio omologato a undici, con un terreno di gioco di alta qualità, studiato per garantire le migliori condizioni di allenamento. Sarà il quartier generale della prima squadra durante la stagione e potrà ospitare anche partite fino alla Promozione.

Il nuovo Centro sportivo offre inoltre tutti i servizi necessari per svolgere l'attività sportiva ai massimi livelli: spogliatoi moderni, palestra e strutture funzionali che permetteranno alla squadra di lavorare in un ambiente all'altezza delle proprie ambizioni.

Un investimento concreto che guarda al domani e conferma la volontà del Misano di continuare a crescere, dentro e fuori dal campo.

Il Misano al lavoro