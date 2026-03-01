Calcio Promozione, il Moie passa sul campo del Gabicce Gradara (0-1)

Nello scontro salvezza altro ko casalingo: la salvezza diretta è a due punti. Sullo 0-0 traversa di Bergamini

Grave tonfo casalingo del Gabicce Gradara nello scontro diretto del Magi contro il Moie (doppio confronto favorevole per la formazione di Ciattaglia) che adesso è ad una sola lunghezza dalla squadra pesarese alle prese con una grave crisi di risultati (solo tre punti nelle ultime otto partite). Ora il Gabicce Gradara, appaiato alla Biagio Nazzaro a quota 26 punti, è a due punti dalla salvezza diretta.

Nel primo tempo le due squadre sono contratte, del resto la posta in palio è molto importante, per cui c’è attenzione a non scoprirsi e la gara è abbastanza bloccata e avara di emozioni.

Al 9’ al momento della battuta a rete, Paolucci a centro area anticipato è da un difensore solo davanti al portiere. Pericolo per la porta del Gabicce Gradara.

22’ Combinazione in area Nardone-Serricelli, deviazione in angolo della difesa di casa.

Al 27’ esce per infortunio Gregorini.

31’ Cross di Morini dalla destra dopo un' azione corale, colpo di testa di Bergamini con palla che si stampa sulla traversa. E’ la prima vera occasione della partita.

Nella ripresa all’8’ il gol partita. Sassaroli, entrato da pochi minuti, vince un contrasto sulla sinistra in area dopo un traversone, tiro con palla sulla traversa interna che supera la linea di porta (0-1)

20’ cross di Cameruccio dalla sinistra, solo davanti alla porta a centro area il nuovo entrato Lorenzetti perde il tempo della battuta e la difesa ospite si salva.

40’ Insistita azione di Magi Samuele sulla destra, palla in mezzo, girata di Sarli di destro con palla a lato di poco.

46’ Proteste del Gabicce Gradara per atterramento di Magi Samuele in area.

48’ Pieralisi, lanciato a rete dopo aver superato Massari, calcia fuori davanti ad Adebiyi.

IL TABELLINO

GABICCE GRADARA – MOIE 0-1

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Grandicelli, Semprini (51’ st. Lorenzetti), Gallotti, Massari, Zagaglia, Izzo, Bastianoni, Fedeli (1’ st. Magi S.), Morini (1’ st. Sarli), Bergamini (26’ st. Gambini). A disp. Sammarini, Moutatahhir, Andruccioli, Magi F., Finotti. All. Bellucci.

MOIE: David, Gregorini, Giampaoletti (27’ pt. Costantini), Pierpaoli, Carboni, Marini, Mimotti (31’ st. Lorenzetti), Nardone (23’ st. Druzhbliak), Serricelli (5’ st. Pieralisi), Paolucci (5’ st. Sassaroli), Cameruccio. A disp. Panfoli, Marchi, Borocci, Ahouhanan. All. Ciattaglia.

ARBITRO: Chenouf di Pesaro (Belogi di Ancona e Gasparri di Pesaro).

RETI: 8’ st. Sassaroli

NOTE. Spettatori 250. Ammoniti: Sarli, Gallotti, Zagaglia

