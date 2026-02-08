Calcio Promozione, l'ex Vegliò affonda il Gabicce Gradara (2-0)

Successo del Tavullia Valfoglia con doppietta del bomber. La squadra di Lilli a -2 dai playout. Il tecnico Lilli: 'Siamo in un momento di difficoltà'

Il Gabicce Gradara esce sconfitto dal derby contro il Tavullia Valfoglia per 2-0 – solo nove punti in trasferta - e colleziona il terzo ko nelle ultime cinque partite (due punti) scivolando a -2 dalla zona playout. A mettere il sigillo sul match uno degli ex della partita, l’attaccante Vegliò, autore di una doppietta.

La prima rete al 35’ del primo tempo dopo una azione personale con palla che si è infilata nell’angolino. Per gli ospiti da segnalare nella frazione, comunque equilibrata, una conclusione di Gallotti bloccata da Elezaj.

Nella ripresa il raddoppio con un preciso colpo di testa dell’attaccante. La reazione della squadra di Lilli non sortisce effetti, da fuori area ci prova Fedeli e Elezaj non si fa sorprendere.

Il prossimo match è di fondamentale importanza per la squadra di Lilli: al Magi arriva la Castelfrettese – la prima squadra in zona playout - distanziata di due lunghezze (ha collezionato tre punti nelle ultime cinque gare).

IL COMMENTO A fine partita il tecnico Simone Lilli è amareggiato. “Siamo in un momento di difficoltà, oggi di fronte ad un avversario vivo è mancato l’atteggiamento che una partita di grande importanza richiedeva, la determinazione, la rabbia, la voglia di fare risultato; dopo il gol non c’è stata la reazione che serviva. Ho visto una squadra spenta. E’ come se non fossimo consapevoli in che situazione siamo ed invece bisogna che apriamo gli occhi in fretta perché le avversarie alle nostre spalle corrono e non ci aspettano. I casi sono tre: o i miei giocatori non hanno capito l’importanza della partita oppure il sottoscritto, che essendo il tecnico è il responsabile di questa situazione, non è riuscito a trasmettere le giuste motivazioni. Infine, il gruppo ha la presunzione e la consapevolezza di farcela giocando questo tipo di partite”.

IL TABELLINO

TAVULLIA VALFOGLIA - GABICCEGRADARA 2-0

TAVULLIA VALFOGLIA: Elezaj, Salvatori, Giunti, Serafini (40’ st Cesarini), Osmani, Passeri, Ricciotti (45’ st Filippucci), Diomede, Vegliò, Giunchetti (37’ st Tamai), Berardi (43’ st Simoncini). All. Cicerchia.

GABICCE GRADARA: Adebiji, Grandicelli, Morini, Gallotti, Semprini, Massari, Bastianoni, Magi F. (25’ st Gambini), Magi S. (20’ st Sarli), Izzo (1’ st Pataracchia), Fedeli. All. Lilli.

Arbitro: Pucci di Pesaro

Reti: 35’ pt e 10’ st Vegliò