Calcio Promozione, Maggioli: 'Ritorno al Gabicce Gradara più maturo'

Il difensore vestì la maglia del club nella stagione 2021-2022. "Sono giovane, ma ho anche l'esperienza per essere di aiuto per i compagni più giovani"

Manuel Maggioli, difensore classe 2000, al Gabicce Gradara ritrova Serafini e Vegliò. Dopo quattro stagioni nel campionato sammarinese come si giudica?

“Sono un giocatore più maturo a livello tecnico tattico sia fuori dal campo: sono giovane, ma ho anche la sufficiente esperienza per essere di aiuto per i compagni più giovani che nella nostra rosa sono numerosi e bravi. Ho giocato al fianco di Roberto Di Maio, una lunga carriera alle spalle con stagione nel professionismo e ora mister del Tropical Coriano, e mi ha insegnato tanto anche a muso duro. Come giocatore posso fare il centrale e anche il braccetto nella difesa a tre. Sotto il profilo fisico, devo aumentare la massa muscolare per aumentare la forza esplosiva”.



Perché il ritorno al Gabicce Gradara?

“Avevo bisogno di nuovi stimoli. Alla Cosmos mi sono tolto in tre anni delle belle soddisfazioni: ho vinto una volta i playoff partecipando alla Conference League e per tre sono arrivato in semifinale. E’ stata una bellissima esperienza, che mi ha fatto crescere non solo come calciatore. Nell’ultima stagione ho vestito la maglia del Domagnano: a dicembre sono ritornato in campo dopo l’infortunio al tendine di achille patito a marzo del campionato precedente da cui sono pienamente recuperato. Avevo proposte da altri club, ma si è creata la possibilità di ritornare al Gabicce Gradara e l’ho colta al volo. Con il direttore generale Gabriele Magi, del resto, in questi anni sono sempre rimasto in contatto, ha cercato di riportarmi anche a gennaio scorso e adesso le nostre strade si incrociano nuovamente. In questa società mi sono trovato bene, sul piano sportivo – era il campionato 2021-2022 - arrivammo ad un passo dai playoff.

Ora ritrovo di quella squadra due bravi giocatori come Serafini e Vegliò ed un campionato avvincente, con partite sempre combattute caratterizzate da un alto tasso di agonismo, una maggiore intensità rispetto al campionato interno sammarinese dove il livello tecnico almeno per quanto riguarda le prime dieci squadre è comunque di un certo rilievo. Qui, a quanto ricordo, c’è un grande equilibrio e bisogna sempre stare sul pezzo”.



Il suo obiettivo come calciatore?

“Vincere il più possibile, magari salire di categoria vincendo il campionato oppure attraverso i playoff. Intanto con il Gabicce Gradara conto di divertirmi e togliermi delle soddisfazioni”.

