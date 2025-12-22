Calcio Promozione, Marco Bernacci è il nuovo mister del Cervia United

Il tecnico domenica era in tribuna a vedere la sua nuova squadra impegnata in Coppa Italia contro il Bagnacavallo (4-1)

E' Marco Bernacci il nuovo allenatore del Cervia United. Il tecnico, reduce dal corso Uefa A a Coverciano, era in tribuna domenica allo stadio Todoli per la partita di Coppa Iitalia contro il Bagnacavallo vinto per 4-2 dal Cervia United (Drudi, doppietta di Melandri e Bullini i marcatori dei padroni di casa, di Mazzotti e Bernabei le reti degli ospiti).

In classifica il Cervia è al quarto posto con 28 punti alla pari del Novafeltria, a -5 dalla leader Misano. Nel prossimo turno il Cervia United riposa.