Prima vittoria per il Misano: tre punti nella sfida salvezza con il Civitella (1-0)
Decide il gol di Gudenzoni al 34': per il tecnico Scardovi però ancora tanto lavoro da fare
Misano – Civitella 1-0
MISANO: Chiarabini, Bellocchi (20’ st Cannoni), Ceccarelli, Vagnarelli, Gudenzoni, Valeriani, Tamagnini (40’ st Politi), Voltasio, Torsani (15’ st Castro), Simoncelli, (45’ st Protti), Pecci (30’ st D’Adamo Sandri). A disp.: Giardini, Gennari, Camara, Ballotta. All.: Scardovi.
CIVITELLA: Balestri, Gregori, Facciani, Poggi, Ricci, Bergamaschi (38’ st Marfella), Nannetti, Delvecchio (48’ st Mirashi), Chiarini, Monti, Milandri (23’ st Ruscelli). A disp.: Brasini, Biondini, Monti, Vallicelli, Cucchi, Lucarelli, All.: Gardini.
ARBITRO: Frassineti di Faenza
RETI: 21’ pt Gudenzoni.
AMMONITI: Poggi, Gregori, Delvecchio, Ricci, Vagnarelli.
MISANO ADRIATICO Il Misano ritorna alla vittoria – ultimo squillo il 30 marzo (3-0 al Reno) – a spese del Civitella con qualche sofferenza, al termine di una partita non bella, con pochissime emozioni. Nel primo tempo partita equilibrata con il Misano che esercita una supremazia territoriale senza però trovare lo sbocco vincente. La rete del vantaggio al 21’: angolo di Tamagnini da destra, in area piccola svetta la testa di Gudenzoni. Un minuto dopo il portiere Chiarabini devia in angolo alla sua destra una punizione a giro di Monti dai 18 metri. Non succede nulla fino al 37’: ripartenza del Misano, l’assist di Tamagnini sulla destra nell’area piccola non viene raccolto dai compagni. Nella ripresa la prima occasione è del Civitella, al 12’: angolo di Nannetti, su tiro di Poggi sul palo Chiarabini chiude bene lo specchio. 25’ Ceccarelli in area sul fondo campo a sinistra, si vede chiudere lo specchio dal portiere. Da qui in poi poco o nulla da segnalare. Nel finale il Civitella cerca il gol con generosità, gioca per lo più nella metà campo avversaria, il Misano si difende senza rischiare ma non riesce a congelare il gioco né a pungere sulle ripartenze. Alla fine il Misano in cerchio festeggia la prima vittoria stagionale. Per mister Scardovi il lavoro non manca.