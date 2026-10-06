Calcio Promozione, Misano e mister Zagnoli: interrotto il rapporto
Tre sconfitte in quattro partite, ultimo posto in classifica con un solo punto
La SSD Misano comunica che, di comune accordo, il club e mister Thomas Zagnoli hanno deciso di interrompere il rapporto di collaborazione in essere.
La società desidera esprimere la più sincera gratitudine a mister Zagnoli per il lavoro svolto, la dedizione e la grande professionalità dimostrate durante tutto il suo percorso.
A lui vanno i nostri migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale e per il futuro personale.
La decisione dopo la pesante sconfitta in trasferta contro l'Edelweiss, la terza nelle prime quattro partite che fanno del Misano il fanalino di coda con un solo punto assieme al San Pietro in Vincoli. Una sorpresa.
Quanto al successore verrà comunicato nelle prossime ore. Tra i possibili sostituti si fanno i nomi di Massimo Scardovi, Simone Lilli e Filippo Vergoni