Altarimini

Calcio Promozione, Misano e mister Zagnoli: interrotto il rapporto

Tre sconfitte in quattro partite, ultimo posto in classifica con un solo punto

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
06 ottobre 2026 13:01
Calcio Promozione, Misano e mister Zagnoli: interrotto il rapporto - Thomas Zagnoli
Thomas Zagnoli
Misano Adriatico
Sport
Condividi


La SSD Misano comunica che, di comune accordo, il club e mister Thomas Zagnoli hanno deciso di interrompere il rapporto di collaborazione in essere.

La società desidera esprimere la più sincera gratitudine a mister Zagnoli per il lavoro svolto, la dedizione e la grande professionalità dimostrate durante tutto il suo percorso.

A lui vanno i nostri migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale e per il futuro personale.

La decisione dopo la pesante sconfitta in trasferta contro l'Edelweiss, la terza nelle prime quattro partite che fanno del Misano il fanalino di coda con un solo punto assieme al San Pietro in Vincoli. Una sorpresa.

Quanto al successore verrà comunicato nelle prossime ore. Tra i possibili sostituti si fanno i nomi di Massimo Scardovi, Simone Lilli e Filippo Vergoni

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini