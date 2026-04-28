Calcio Promozione: Misano, è Simone Muccioli il nuovo tecnico

Il presidente Manzi: 'Al di là dei meriti della Savignanese, alla quale va il nostro plauso, ci sono demeriti nostri. Serviva una sterzata'

Il Misano comunica che è Simone Muccioli il nuovo allenatore del club biancazzurro. Nella giornata di martedì ha guidato il primo allenamento. Classe 1978, si tratta di un tecnico di comprovata esperienza anche in categoria superiore: ha allenato il Romagna Centro, il Rimini, il Cava Ronco, il San Marino ed il Cattolica solo per citare alcuni club.

Si avvarrà della collaborazione del vice allenatore Francesco De Rosa e del preparatore atletico Mattia Rossi.

Presidente Marco Manzi, come è arrivato a questa decisione?

“Al di là dei meriti della Savignanese, alla quale va il nostro plauso, ci sono demeriti nostri: nelle ultime sette partite loro hanno fatto filotto, noi, invece, appena sette punti. Ha fatto capolino il timore di non arrivare al traguardo della promozione seppure attraverso i playoff. Andava data una sterzata”.

Il campionato lo avete perso domenica o prima?

“Ce lo siamo giocati a Bagnacavallo dove abbiamo perso la seconda partita di fila dopo quella in casa contro il Gambettola, ma nonostante tutto ho mantenuto viva la speranza che il tecnico Muratori riuscisse a portare a casa il campionato. Del resto, anche all’andata abbiamo avuto un periodo no con tre sconfitte di fila – Spiv, Cervia e Bellaria – oltre a quella di Coppa a Riccione. Ebbene, abbiamo avuto la forza di rialzarci con un bel numero di vittorie”.

Cosa rimprovera alla squadra?

“Non mi è piaciuto l’atteggiamento, pareva che la squadra non avesse la feroce determinazione necessaria per raggiungere un traguardo prestigioso come l’Eccellenza”.

Perché Muccioli ha accettato l’incarico?

“Perché crede nel nostro progetto, è consapevole che l’obiettivo è difficile da raggiungere, ma nello stesso tempo la sfida è stimolante. Centrando il traguardo continueremo insieme anche nella prossima stagione. Abbiamo un’altra strada per arrivare dove avremmo voluto già da domenica scorsa e la batteremo con forza. Intanto, è motivo di soddisfazione avere visto la tribuna con un migliaio di persone come da anni non si vedeva a Misano sperando che si replichi con la finale playoff il 17 maggio”.

Come giocherà il Misano di Muccioli?

“Credo non stravolgerà la natura della squadra. Il mister porterà solo un po’ più di pragmatismo. Confido di raggiungere l’obiettivo in cui ho sempre creduto e in cui credo fermamente anche adesso”.

In finale chi preferirebbe affrontare, il Cervia o il Novafeltria o nel caso la Stella?

“Tre ottime squadre, ma preferisco evitare il Cervia”.

Domenica il Misano sarà di scena a Cesenatico contro il Bakia. I cinque diffidati (Di Pollina, Rossi, Fabbri, Alvisi e Kolpachov) non saranno della partita.