Calcio Promozione, Misano: hurrà in rimonta sul Classe (2-1). E' leader

Sotto di un gol, Valeriani e Simoncelli ribaltano il risultato. La Stella cala la cinquina nel derby col Bellariva. Tra Savignanese e Bakia è pari

Nel recupero della 18esima giornata il Misano batte in rimonta il Classe 2-1 e torna in vetta in quanto la leader Savignanee non è andata oltre il pareggio (1-1) contro il Bakia.

Il Civitella espugna Bagnavavallo (0-1), Pareggio tra Gambettola e Roncofreddo (1-1) che ha tesserato. Novafeltria coprsaro (0-1) sul campo del RFno e Stella vittoriosa in maniera eclatante sul Bellariva (8-2) nel derby riminese. Netta vittoria (1-4) del San Pietro in Vincoli sul campo del Bellaria.

LA CLASSIFICA: Misano 36, Savignanese 35, Novafeltria 32, Stella, bakia 31; Cervia 29, Riccione 28, San Pietro in Vincoli 25, Diegaro, Roncofreddo 24, Gambettola 23, Civitella 22, Reno 17, Bellaria 16, Classe 14, Bellariva 12, Bagnacavallo 11.

Il Misano può festeggiare una rimonta meritata e il ritorno in vetta alla classifica. Nel primo tempo il Misano gestisce il possesso palla, provando a costruire con pazienza, ma fatica a trovare varchi contro un Classe molto compatto e schierato a protezione della propria area.

Alla prima vera ripartenza, però, sono gli ospiti a colpire: al 18’ Sassi si invola sulla sinistra e mette un cross teso dal fondo. Il pallone, dopo un intervento di Conti e un rimpallo sui pali, termina sui piedi di Balaj che, di potenza, insacca il gol dello 0-1.

La reazione bianco-celeste arriva al 29’ quando Tamagnini calcia dalla destra: Zollo respinge con i pugni, ma nessun giocatore del Misano riesce ad avventarsi sulla ribattuta per il tap-in vincente. Si va così all’intervallo con il Misano sotto nel punteggio nonostante il controllo del gioco.

La ripresa è decisamente più ricca di azioni ed emozioni. Il Misano aumenta ritmo e pressione e al 57’ trova il pareggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Valeriani svetta su tutti e di testa insacca l’1-1.

Il Classe prova a reagire e al 60’ approfitta di una palla persa dalla difesa bianco-celeste, ma Polidori incrocia fuori. Cinque minuti dopo è ancora Polidori a rendersi pericoloso direttamente su punizione, colpendo il palo esterno.

Al 67’ Kolpachkov tenta la conclusione da lontanissimo, con Zollo che blocca senza problemi. Il gol decisivo arriva al 69’: Villanova inventa una verticalizzazione perfetta per Simoncelli che, a tu per tu con Zollo, non sbaglia e firma il sorpasso bianco-celeste.

Nel finale il Classe prova l’assalto: al 81’ Scoglio si libera bene sulla trequarti e calcia, ma Conti è attento e para in due tempi. All’86’ il Misano sfiora il tris con un traversone di Di Pollina sul quale Castro non arriva per un soffio. In pieno recupero Sow prova di testa, ma la palla termina alta sopra la traversa.

IL TABELLINO

Misano: Conti; Di Pollina (87’ Laro); Bacchiocchi (46’ Fabbri); Madonna; Rossi; Valeriani (C); Tamagnini (75’ Castro); Kolpachkov; Villanova (88’ Gudenzoni); Simoncelli; Scarponi (79’ Alvisi). A disposizione: Orsini, Cantelli, Politi, Maltoni. All.: Oscar Muratori.

Classe: Zollo; Ragazzini; Padoan; Santarelli; Bevitori (C) (70’ Cavallari); Balaj (70’ Scoglio); Andreani; Ponticelli; Rakaj; Polidori; Sassi (85’ Sow). A disposizione: Roncagli, Bazzocchi, Casellato, Gallegatti, Renzi, Martino. All.: Paolo Mariani.

Arbitro: Marco Luca Crociani (Cesena) – Giuliana Vigile (Cesena) – Thomas Testa (Cesena)

Reti: 18’ Balaj (C) 57’ Valeriani (M), 69’ Simoncelli (M)

Note. Ammoniti: Ragazzini (C), Padoan (C); Bacchiocchi (M), Fabbri (M), Alvisi (M), Di Pollina (M)