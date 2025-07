Calcio Promozione, Misano: in attacco anche Pecci e Di Blasio

Il primo è l'ex Virtus e Rimini, il secondo l'attaccante del San Bartolo. Ora si chiude per un difensore centrale ed un centrocampista di qualità. Bartolini all'Urbino

Nella seguita trasmissione del giovedì ‘Colpo di Tacco’ su PuntogoldSporttv (replica il venerdì su TRS ch 78 alle 19,30), il nuovo tecnico del Misano Oscar Muratori ha annunciato le ultime mosse di mercato del Misano.

Tesserato con una brusca accelerata Alessandro Pecci, attaccante esterno scuola Rimini Calcio, un paio di campionati di serie D alle spalle, classe 2002, nelle due ultime stagioni alla Virtus campione di San Marino. Con Alessandro Pecci da una parte e Andrea Tamagnini dall’altra, ci sono le frecce per servire al meglio il Toro Alessandro Torsani.

Poi arriva Gianluca Di Blasio, punta centrale, lo scorso anno 11 reti al San Bartolo, già all’Accademia Marignanese. Un supporto importante. Così il mercato per l’attacco è chiuso. Nelle prossime ore si chiuderà per il difensore centrale (Bontempi? - Carubini?- Tiraferri?), quindi si stringerà per il centrocampista molto forte (non italiano) sempre dall'Eccellenza (Matias Rodriguez dell’Atletico Mariner).

Inoltre a centrocampo è stato inserito un giovane molto promettente, Dennis Urcioli 2006 sempre dal Rimini Primavera.

Finora sono stati ingaggiati il centrocampista Filippo Tamai e il portiere Dario Conti, due giovani profili di talento; Giammarco Alvisi, centrocampista classe 2005, e Thomas Bacchiocchi, difensore classe 2006, il centrocampista Emilio Di Pollina e il portiere Matteo Remedia, entrambi classe 2005.

Di Pollina è centrocampista duttile e di qualità, arriva dopo una stagione da protagonista in Eccellenza con il K-Sport Montecchio Gallo. Cresciuto nel settore giovanile del Rimini, dove ha militato per sette anni fino alla Primavera, Di Pollina ha collezionato 30 presenze, 1 gol e ben 6 assist nella scorsa stagione, contribuendo all’ottimo risultato del club marchigiano. Giocatore rapido e dinamico, può ricoprire più ruoli sulla fascia e anche a centrocampo, distinguendosi per corsa, intensità e capacità di servire i compagni.

Matteo Remedia, portiere classe 2006, è reduce da una stagione in Promozione con la maglia del Gabicce Gradara, dove ha collezionato presenze tra Juniores e prima squadra.

Intanto il portiere classe 2006 Federico Bartolini si accasa all’Urbino (Eccellenza Marche). Con il Misano ha giocato più di 60 partite da titolare risultando spesso uno dei migliori in campo; unisce tecnica alla spregiudicatezza da numero uno.