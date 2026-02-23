Calcio Promozione, Misano lanciato. Manzi e Muratori: 'Non fermiamoci'

Il presidente: 'Dobbiamo pensare a consolidare il primato a suon di vittorie, con i tre punti può succedere di tutto'. Il tecnico: 'A Cervia vittoria meritata'



Mister Oscar Muratori, a Cervia una vittoria di autorità del suo Misano. L’ha sorpresa visto le assenze di tre big in attacco come Villanova, Simoncelli e Tamagnini, il vostro miglior marcatore con sette reti?

“Contro un avversario quotato, di spessore ed esperienza, abbiamo meritato. I giovani Alvisi, Castro e Iacovetta in attacco hanno fatto bene e poi oltre a Madonna hanno trovato spazio Maltoni, Gudenzoni, Laro e nel finale Bonetti. Insomma la nostra freschezza ha pagato al cospetto di un avversario di spessore, per me il nostro il più pericoloso in ottica primo posto per la qualità e profondità della rosa.

Primo tempo ottimo, giocato bene; nella ripresa il Cervia ha aumentato il ritmo, noi ci siamo un po’ abbassati col baricentro e gli ultimi 10 minuti sono stati di sofferenza per il forcing finale con lanci lunghi in area che peraltro non hanno mai impensierito il nostro portiere. Peraltro noi per due volte avremmo potuto chiudere la partita con Di Pollina e Iacovetta. Ricordo da parte del Cervia solo una traversa sull’1-0”.

Presidente Marco Manzi, Misano a +7 sulla Savignanese e +8 sul Cervia (ma con una partita in più): la promozione è già in tasca visto il calendario?

"Assolutamente no, dobbiamo pensare a consolidare il primato a suon di vittorie, con i tre punti può succedere di tutto. Il mese di marzo sarà decisivo. Non dobbiamo essere speculativi. Intanto domenica prossima contro il Bellaria dobbiamo vendicare la sconfitta dell’andata, poi affronteremo la pericolosa Stella che in casa è la squadra che realizzato il maggior numero di punti, poi in casa Gambettola e Reno che venderanno cara la pelle come il Bagnacavallo a cui andremo a fare visita. La squadra è in salute, segno che la preparazione è stata fatta bene, ma non possiamo mollare di un centimetro”.