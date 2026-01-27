Calcio Promozione, Misano: per l'attacco ecco Michele Iacovetta (classe 2005)

Ulteriore sforzo del club per vincere il campionato. Proviene dal San Salvo (Eccellenza abruzzese), ha militato in Primavera a Foggia e Campobasso

Il Misano comunica di aver tesserato Michele Pio Iacovetta, classe 2005. E' un promettente attaccante centrale di 1,80. Un ulteriore sforzo della società per centrare il primo posto.

Nativo di Termoli, a livello giovanile la sua stagione migliore è stata nella Under 17 del Campobasso che allora militava in serie C (16 gol). Poi Primavera 3 del Foggia (7 gol), quindi una stagione al Vastogirardi in serie D (20 presenze e una rete). Nel campionato successivo prima Vastogirardi e poi Primavera 4 a Campobasso. In questa stagione dopo il ritiro con il Termoli, ha iniziato la stagione con il San Salvo (Eccellenza abruzzese (un gol). Martedì Iacovetta ha sostenuto il primo allenamento, per domenica è disponibile per la partita casalinga contro il Roncofreddo.

“Sono molto contento di questa opportunità – le prime parole dell’attaccante al secondo anno di Università, facoltà di Economia aziendale a Campobasso – arrivo con tanta umiltà e voglia di fare bene. Sono molto motivato e desideroso di aiutare la squadra a raggiungere la promozione in Eccellenza. So che c’è tanta concorrenza, ce la metterà tutta per conquistarmi spazio”.

Le sue caratteristiche tecniche?

“Sono un attaccante centrale, mi piace fare movimento e creare gioco per la squadra, cercare la profondità per il dribbling ed il tiro in porta. Anche di testa mi faccio valere”.

