Calcio Promozione, mister Muratori: 'Misano, contro il Classe subito il riscatto'

'Dobbiamo metterci in testa che la fase difensiva è importante come quella offensiva, va fatta con lo stesso entusiasmo e spirito di sacrificio'

Oscar Muratori, tecnico del Misano, il 2026 è iniziato nel peggiore dei modi: sconfitta per 5-0 nel derby di Riccione e primato perduto. Che cosa è successo?

“E’ una sconfitta pesante, subita contro una squadra di rango, bene organizzata e di qualità, che ha avuto più ardore e voglia di vincere rispetto a noi. Non abbiamo alibi. Dal possibile gol dell’1-1 annullato prima convalidato e poi annullato dietro le proteste dei giocatori di casa, in un amen ci siamo ritrovati sotto 2-0; avremmo avuto la possibilità ancora di riaprirla, certo, fisicamente stavamo bene ed il secondo tempo l’avevamo iniziato nella maniera giusta e confidavo che il Riccione, avendo speso tanto nella prima frazione, calasse. Ma dopo pochi minuti è arrivato il 3-0 per un rigore che definirei più che generoso. Lì si è chiusa la partita. Una giornataccia sotto tutti i punti di vista. Archiviamola e prepariamoci al recupero di mercoledì contro il Classe (si gioca allo stadio Santamonica di Misano alle ore 20,30)”.

Pensa che ci sia stato un difetto di umiltà da parte della sua squadra?

“No ho assolutamente questo segnale, in ogni caso è la ulteriore dimostrazione che è sempre dura vincere e se qualcuno pensava il contrario è servito. Bisogna andare sempre al massimo, il pane va guadagnato giorno dopo giorno”.

La sua squadra ha subito 21 gol - solo cinque squadre hanno fatto peggio – e non è nuova a goleade al passivo: quattro gol subiti a San Pietro in Vincoli e a Bellaria prima della cinquina di Riccione. Cosa non va?

“Dobbiamo metterci in testa che la fase difensiva è altrettanto importante rispetto a quella offensiva, va fatta con lo stesso entusiasmo, con spirito di sacrificio, con determinazione e voglia di non prendere gol. Va interpretata al meglio e noi a Riccione non lo abbiamo fatto. Significa che le due lezioni precedenti non sono state imparate a dovere, siamo ricaduti in antiche amnesie amnesie. Al Nicoletti i primi due gol subiti sono nati da nostre ingenuità”.

L’assenza di un giocatore carismatico come Simoncelli può essere una attenuante?

“Simoncelli è un bravo giocatore, ha esperienza, è importante in campo e nello spogliatoio per le qualità di leadership, ma la rosa a mia disposizione è di valore e numerosa. Una assenza seppure di peso non può giustificare una prestazione così”.

Teme un contraccolpo psicologico?

“Dal punto di vista della classifica non cambia nulla o quasi, ora noi siamo sotto di un punto rispetto alla Savignanese e il cammino davanti è ancora molto lungo. Questo è un cazzotto che ci deve svegliare, darci la carica. Dobbiamo alzare le antenne, capire che cosa abbiamo sbagliato e prepararci al meglio. Alleno ragazzi intelligenti e non ho dubbi che abbiano capito la dura lezione e non si facciano condizionare. Per fortuna già mercoledì siamo in campo, dobbiamo sfruttare al meglio il doppio turno casalingo (domenica al Santamonica arriva il Novafeltria)”.

Cambierà qualche cosa sotto l’aspetto tattico?

“Il nostro modo di giocare è quello e tale rimarrà e semmai va migliorato. Contro il Classe rientra Simoncelli e farò probabilmente qualche altro cambio: abbiamo due giorni per preparare al meglio la partita”.