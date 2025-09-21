Calcio Promozione, poker Misano al Civitella (4-0)

Gol di Cecci e Tamagnini, doppietta di Pecci: la squadra di Muratori è al comando della classifica assieme alla Savignanese

Il Misano cala il poker e continua la sua corsa. Al Santamonica la squadra di Muratori supera nettamente il Civitella con un 4-0 senza appello, frutto di una prestazione solida e concreta soprattutto nella ripresa.

La gara parte a ritmi bassi, con il Civitella attendista e i bianco-celesti che provano a costruire. La prima occasione arriva al 18’: Kolpachkov calcia dal limite, Vestrucci respinge di pugno e lo stesso numero 8, sbilanciato, non riesce a ribadire in rete. Al 20’ Tamagnini sfonda sulla fascia, entra in area e serve arretrato Pecci: il suo tiro è smorzato dalla difesa. Il meritato vantaggio arriva al 28’, quando Rossi dalla bandierina pesca Cecci che, al debutto casalingo, incorna perfettamente e batte Vestrucci per l’1-0.

Nella ripresa il match si accende e i ragazzi di Muratori dilagano. Dopo appena un minuto Pecci si inventa un capolavoro personale: lanciato da Torsani, salta due avversari e fredda Vestrucci per il raddoppio. Al 57’ Simoncelli apre il campo per Pecci che davanti al portiere sceglie la generosità: assist perfetto per Tamagnini che appoggia in rete il tris. È il preludio al poker, firmato ancora da uno scatenato Pecci al 67’: controllo in area, dribbling su Vestrucci e palla in rete per il 4-0.

Nel finale spazio alle rotazioni e alle occasioni: Camara ha due chance clamorose per arrotondare il punteggio ma spreca da pochi passi, mentre Tamai si vede negare la gioia del gol da un super intervento di Vestrucci in pieno recupero. Dall’altra parte, il Civitella non va oltre una rovesciata di Barducci che termina alta.

Vittoria netta e convincente, con un Pecci imprendibile e un collettivo che cresce giornata dopo giornata.

IL TABELLINO

Misano – Civitella 4–0

Misano: Orsini; Laro; Bacchiocchi; Gudenzoni (60’ Politi); Rossi (76’ Tamai); Cecci; Tamagnini (60’ Alvisi); Kolpachkov (71’ D’Adamo Sandri); Torsani (71’ Camara); Simoncelli; Pecci. A disp: Conti, Valeriani, Cesarini, Maltoni. All.: Oscar Muratori.

Civitella: Vestrucci; Giulianini; Gregori; Poggi (76’ Shotwell); Ricci; Bergamaschi; Bastianelli (64’ Barducci); Fazzini; Lucarelli (80’ Biondini); Monti (76’ Nannetti); De Pascalis (64’ Ruscelli). A disp.: Olivucci, Bara, Tshomi, Riviello. All.: Gianni Gardini.

Arbitro. Alessandro Tassi (Forlì) – Edoardo Buttazzi (Bologna), Giuliana Vigile (Cesena).

Reti: 28’ Cecci (M); 46’ Pecci (M); 57’ Tamagnini (M); 67’ Pecci (M).

Note. Ammoniti: Lucarelli (C); Cecci (M); All. Gardini (C); Gregori (C).Espulsioni: 57’ Fazzini (C).