Calcio Promozione, rabbia Gabicce Gradara: si fa riacciufare da 0-2 a 2-2

In vantaggo di due reti firmate da Izzo e da Bergamini, sfiora la terza marcatura e la Nuova Real Metauro pareggia con doppietta di Traini

Il Gabicce Gradara ritorna a fare punti raccogliendo un pareggio in casa (2-2) del Nuova Real Metauro, alle prese con alcune assenze importanti, ma la squadra guidata in panchina da mister Marco Bellucci, il vice del dimissionario Simone Lilli, ha da recriminare perché al 70’ conduceva per 2-0 (proteste per un fallo da rigore su Grandicelli non sanzionato).

Poi una doppietta di bomber Traini ha rimesso il punteggio in parità, ma prima del 2-1 sulla botta di Grandicelli un difensore sulla linea ha salvato dal 3-0.

La prima rete ospite è stata opera di Izzo, che su un traversone si è liberato di un avversario trovando la stoccata vincente rasoterra; al 40’ gran botta di Boiani respinta con il corpo da Adebiyi e sulla ribattuta Agostini non ha trovato la coordinazione giusta calciando alto. Nei minuti di recupero il raddoppio del Gabicce Gradara con un colpo di testa di Bergamini su cross dal fondo di Pataracchia, poi uscito per infortunio, dopo una bella azione corale.

A metà ripresa il Gabicce Gradara è stato messo alle corde dal Nuova Real Metauro, che prima del pareggio ha costretto il portiere avversario ad un paio di parate impegnative.

Poi le due reti di Traini, la prima di testa su calcio d’angolo di Boiani, e la seconda sfruttando al meglio un lancio dalle retrovie (proteste del Gabicce Gradara per posizione di fuorigioco). Sul finale Gabicce Gradara ancora pericoloso con Sarli ed con fedeli in contropiede.

Il commento Nel dopo partita prende la parola il ds Gabriele Magi: “C’è rammarico per l’epilogo finale, anche la buona sorte non ci aiuta: abbiamo sfiorato il 3-0 e le immagini tv dicono che la seconda rete di Traini è stata segnata in fuorigioco. Peccato. Al di là di tutto ciò, ci teniamo stretto il punto e la consapevolezza che la squadra è viva, ha reagito bene alla sconfitta beffarda contro la Castelfrettese giocando un primo tempo molto buono. Non dobbiamo smettere di credere in quello che facciamo, il match di domenica al Magi contro il Moie, uno scontro diretto, non lo possiamo sbagliare. Da qui alla fine ci aspettano sette finali”.

Mercoledì alle ore 15 il Gabicce Gradara ospiterà al Magi nel match di andata di semifinale di Coppa Marche la Castelfrettese.

IL TABELLINO

NUOVA REAL METAURO - GABICCE GRADARA 2-2

NUOVA REAL METAURO: Ciacci, Montuoro, Pagnini (46’ Esposto), Grossi, Copa, Codignola (46’Grussu), Traini, Giuliani, Boiani, Bracci, Agostini. All. Ferri

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Grandicelli, Morini, Gallotti, Massari, Semprini, Pataracchia (59’ Magi F.), Bastianoni, Fedeli, Izzo (79’ Sarli), Bergamini (70’ Magi M.). All. Bellucci

ARBITRO: Rupoli di Pesaro

RETI: 27’ Izzo, 47’ p.t. Bergamini, 71’ e 83’ Traini



