Tamai firma la vittoria: il Riccione supera 2-1 la Sampierana

Nel finale parata decisiva di Barbanti a blindare il vantaggio

Riccione - Sampierana 2-1

RICCIONE: Barbanti, Gambuti, Gianferrari, Pironi, Difino, Manfroni (24' st Leardini), Shehi (18' st Polverelli), Ubaldi (18' st Tamai), Diop, Merli, Bellavista (24' st Pruccoli). A disp.: Crescentini, Lambertini, Trianni, Mantovan, Bortone. All.: Gurini.

SAMPIERANA: Herghelegiu, Comandini, T.Bardi (7' st Quercioli), Ndiaye, Foschi, Ngom, D.Braccini, Gallo, Campacci (1' st Boschetti), Barchi (1' st Conficoni), S.Braccini. A disp.: Mescolini, M.Bardi, Zamagni, Soldati, Stoppa, Biguzzi. All.: Mengozzi.

ARBITRO: Montalti di Ravenna.

RETI: 42' pt Bellavista, 47' pt S.Braccini, 32' st Tamai.

AMMONITI: Ngom, Pironi, Boschetti.

RICCIONE Il Riccione conquista una preziosa vittoria con la Sampierana, lasciando i bianconeri nei bassifondi della classifica. In avvio si fa vedere la squadra ospite: al 7' Simone Braccini serve in area Campacci, che però strozza il tiro. Al 15' Bellavista cerca il jolly da fuori area, ma il tiro termina di poco alto. Un minuto dopo riccionesi vicini al bersaglio: Diop colpisce una clamorosa traversa, il tap-in di Ubaldi viene respinto sulla linea, terzo tentativo di Shehi che però mette alto. Al 30' Riccione in gol con Merli su assist di Shehi, l'arbitro annulla per fuorigioco. Il Riccione gioca meglio e sfiora ancora il bersaglio al 38' con una punizione di Shehi che scavalca la barriera e termina di poco a lato. Il gol è nell'aria e arriva al 42': Diop serve in profondità Bellavista, che a tu per tu con Herghelegiu, lo infila. Nel recupero la Sampierana alza però la testa e trova il pareggio: Simone Braccini sfrutta un'indecisione di Manfroni e di sinistro batte Barbanti. A inizio ripresa è l'altro Braccini, Davide, a chiamare Barbanti alla parata a terra. Il portiere non trattiene, nessun bianconero ne approfitta. Al 72' è ancora la Sampierana pericolosa con una conclusione di Gallo a lato. Al 75' Simone Braccini si libera e impegna Barbanti alla respinta. Nel miglior momento ospite segna il Riccione: Diop per Pruccoli che fa sponda per Tamai, il cui tiro batte imparabilmente Herghelegiu. All'80' brivido per i locali quando Gallo anticipa di testa Barbanti in uscita, la palla termina a lato tra le proteste degli ospiti che chiedevano il rigore per il contatto tra portiere e centrocampista. Barbanti sale al proscenio invece all'87', quando nega a Quercioli il pareggio.