Calcio Promozione, Riccione: si va verso l'esonero di mister Bucci

Il successore dovrebbe essere Luca Fregnani, ex tecnico del Pietracuta. Mercoledì sfida in Coppa contro il Misano

Il difficile momento del Riccione Calcio – Promozione girone D – costerà probabilmente la panchina a mister Marco Bucci. E' quanto trapela da fonti vicine al club biancazzurro.

Nelle prossime ore verrà annunciato ufficialmente il divorzio dal tecnico e la nomina del successore: in rampa di lancio c’è Luca Fregnani, l’ex tecnico del Pietracuta con cui sono stati allacciati dei contatti già dalla giornata di ieri. In serata è previsto l’allenamento, spostato dalla giornata di lunedì (la squadra ha giocato al sabato, sconfitta a Novafeltria): vedremo da chi sarà diretto. Intanto il Riccione mercoledì sarà di scena al Comunale contro il Misano alle 20,30 nel primo turno di Coppa (partita ad eliminazione diretla).

Il Riccione ha sette punti in classifica con due vittorie, un pari e tre sconfitte, un bilancio insufficiente rispetto alle attese della vigilia.