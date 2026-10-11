Il San Pietro in Vincoli si sblocca: prima vittoria a spese del Bellaria Igea Marina (2-1)

Subito avanti i bellariesi con Di Gilio, a inizio ripresa la rimonta vincente

Spiv - Bellaria Igea Marina 2-1

SPIV: La Ganga, Maltoni (1' st Mazzavillani), Castagnoli (15' st Petrini), Felli, Morini, Manfredi, Brandolini, Guarino (41' st Ferunaj), Frisari (49' st Garoia), Montemaggi, Gi.Santucci (26' st Tombetti). A disp.: Ga.Santucci, Contini, Fiumi, Giacalone. All.: Tassani.

BELLARIA IGEA MARINA: G.Fabbri, Grossi, Giunchi (19' st Gia.Candido), Pasolini, Righini, Zamagni, Quarta, Pianini (19' st Vitali), Lorenzini, Alvisi (19' st Grassi), Di Gilio. A disp.: Ramenghi, C.Cordatore, Crescenza, S.Cordatore, Casali, Giu.Candido. All.: Buda.

ARBITRO: M.Fabbri di Cesena.

RETI: 4' pt Di Gilio, 5' st Frisari, 7' st Gi.Santucci.

AMMONITI: Giunchi.

SAN PIETRO IN VINCOLI Il Bellaria Igea Marina parte forte nella sfida in casa dello Spiv e trova subito il vantaggio, approfittando di un errore in fase di disimpegno della difesa verdeblu. Lorenzini si presenta a tu per tu con Laganga e calcia con potenza: il portiere di casa è bravo a respingere lateralmente, ma sulla ribattuta Di Gilio è il più rapido di tutti e deposita il pallone in rete. Al 30' succede di tutto. Montemaggi, dopo aver sradicato il pallone dai piedi di Pasolini, ultimo uomo, si lancia verso la porta avversaria. Fabbri, però, è bravo a rimanere in piedi fino all'ultimo e a ipnotizzare il numero 10 di casa, neutralizzandone la conclusione. Un minuto più tardi è il Bellaria a rendersi pericoloso: una buona manovra offensiva libera Di Gilio sulla sinistra, che tutto solo calcia verso la porta trovando l'ottima risposta di Laganga. Sulla ripartenza è nuovamente lo Spiv a sfiorare il pareggio. La combinazione tra Santucci e Frisari libera Guarino in profondità, ma il centrocampista non riesce a inquadrare lo specchio della porta e calcia a lato.

La ripresa regala emozioni a non finire. Pronti, via e i verdeblu ribaltano tutto nel giro di appena cinque minuti. Al 3' Felli mette un pallone interessante in mezzo, Frisari è l'unico a crederci fino in fondo e, anticipando Fabbri, firma la rete del pareggio. Passano appena due minuti e arriva anche il sorpasso: Santucci si inventa una splendida serpentina sulla destra, salta due avversari e conclude sul secondo palo, facendo esplodere il pubblico di casa e portando lo Spiv sul 2-1. La partita si accende definitivamente e da quel momento succede di tutto. Da una parte Montemaggi e Guarino vanno vicinissimi al gol, trovando sulla propria strada un Fabbri in grande giornata e un palo a negare la gioia della rete. Dall'altra, Lorenzini, Grassi e Buda provano a riportare il Bellaria in partita, ma trovano un Laganga in stato di grazia, aiutato anche dalla traversa. Al termine di una gara ricca di emozioni e occasioni da entrambe le parti, è lo Spiv a festeggiare: il 2-1 finale consegna ai padroni di casa i primi tre punti della stagione.