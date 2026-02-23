Calcio Promozione, Santarcangelo: pari a Faenza (1-1)

I gialloblu sfoderano una prestazione convincente e recuperano il goal di svantaggio. rete di Misuraca

Il Santarcangelo torna da Faenza con un punto al termine di una partita combattuta. I gialloblù partono forte e cercano costantemente delle triangolazioni per far male agli avversari. È però il Faenza a rendersi pericoloso per primo, con un calcio d’angolo insidioso ma i clementini riescono a liberare in mischia.

Al 22’ arriva la prima grande occasione per il Santarcangelo. Vitucci serve Lombardi in profondità con un bellissimo filtrante. Il numero 7 si trova a tu per tu con il portiere ma calcia incredibilmente a lato. Al 24’ i gialloblù si rendono nuovamente pericolosi, con Ciavatta che si inserisce dalle retrovie e serve Vitucci. Il numero 10 però calcia debolmente tra le mani del portiere.

Il Santarcangelo continua ad attaccare e al 25’ va nuovamente vicino al vantaggio. Questa volta è Zanni in immischia che non riesce ad incidere e tocca di punta ma Ruffilli risponde presente. Al 26’ arriva la beffa. Alla prima vera azione offensiva dei padroni di casa, Lanzoni riceve palla da fuori area, prova il sinistro potente e pesca l’incrocio dei pali per l’1 a 0 Faenza.

Al 33’ sempre i padroni di casa si rivedono in avanti con Zani che prova a deviare di tacco una punizione laterale dei suoi, scheggiando la traversa. Il primo tempo finisce senza altre emozioni.

Il secondo tempo continua sulla falsariga del primo. Il Santarcangelo prova ad incidere e crea diverse occasioni, come al 50’ quando Ciavatta e Lombardi triangolano bene. Il numero 7 prova il destro che finisce però alto sopra la traversa.

Al 60’ altra grande opportunità per i gialloblù con Satalino che recupera palla sulla sinistra, supera l’uomo e prova il destro. Il suo tiro è però strozzato e finisce a lato.

Al 75’ arriva finalmente il pareggio dei clementini. Misuraca in mischia riesce a girare col destro e, complice una deviazione, spiazza il portiere e mette in rete l’1 a 1. I gialloblù continuano a spingere e cercano il vantaggio da calcio d’angolo con Fuchi che svetta di testa ma manca di poco lo specchio. La partita termina senza altre grandi emozioni.

Sicuramente resta tanto rammarico per il Santarcangelo che ha creato tante occasioni nitide, ma è mancata la cattiveria e la precisione sotto porta. Il Faenza di contro è stato cinico e ha tramutato in rete una delle poche occasioni create.

Il prossimo impegno sarà domenica 01 Marzo e vedrà il Santarcangelo affrontare il Fratta Terme in un’altra trasferta su un campo difficile.

Tabellino

Faenza: Ruffilli, Franceschini, Gimelli, Navarro (85’ Albonetti M.), Bertoni, Brusi, Zani, Missiroli, Bonavita, Gjordumi, Lanzoni. A disp. Zauli, Zoli, Lika, Servadei, Tuzio, Albonetti L., Cavolini, Marocchi. Allenatore: Cavina

Fc Young Santarcangelo: Pazzini, Ciavatta, Rocchi, Zaghini, Vukaj, Ceccarelli, Lombardi (83’ Bianchi), Cenci (76’ Fuchi), Satalino, Vitucci (61’ Misuraca), Zanni. A disp. Golinucci, Guidi Marconi, Vernazzaro, Para, Banzola. Allenatore: Fregnani

Arbitro: Antoni (sez Reggio Emilia)

Assistenti: Craparo (sez Parma), Rossi (sez Forlì)

Reti: 26’ Lanzoni, 75’ Misuraca

Note. Ammoniti: 19’ Ceccarelli, 31’ Vukaj, 52’ Navarro,