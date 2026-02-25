Calcio Promozione, semifinale Coppa: pari per il Gabicce Gradara (1-1)

Al Magi a segno gli ospiti nel primo tempo con Brunetti, nella ripresa in rete il giovane Bergamini. Ritorno mercoledì 11 marzo

Pareggio per 1-1 al Magi tra Gabicce Gradara e Castelfrettese nel match di andata della semifinale di Coppa Marche (ritorno mercoledì 11 marzo). Nel primo tempo il Gabicce Gradara è più propositivo, crea situazioni di pericolo ma a passare è la squadra ospite al 40': Brunetti, spalle alla porta, giocando in anticipo sul difensore, va via sull’out destro di centrocampo, resiste al ritorno degli avversari e di sinistro piazza la palla alla destra del portiere. In precedenza la squadra di casa è pericolosa più volte: all 8’azione insistita di Magi S., la palla arriva a Fedeli la cui conclusione è rimpallata, sulla respinta la botta di Finotti finisce sul palo.

Al 13’ Bastianoni apre a destra per Sarli, conclusione respinta dalla difesa. Al 18’ in ripartenza, azione in velocità con superiorità numerica Magi S.- Magi F., palla a Bastianoni che però colpisce debolmente da buona posizione. Sull’altro fronte, al 22’ tiro da fuori area sulla sinistra di Parasecoli che impegna alla respinta il portiere Sammarini. Al 28’ punizione di Bastianoni dalla trequarti destra, Sarli di testa manda alto. Forcing finale senza esito del Gabicce Gradara con Fedeli per due volte alla conclusione.

Nella ripresa molti i cambi sui due fronti con il Gabicce Gradara sempre più schierato con la linea verde. Da segnalare un tiro alto sulla traversa di Serrani alla mezzora a pochi metri dal portiere dopo aver evitato in difensore e la bella rete di testa di Bergamini su cross di Morini dalla sinistra nell’azione seguente ad un contatto in area su cui la Castelfrettese ha invocato il calcio di rigore. Finale 1-1.

IL TABELLINO

Gabicce Gradara – Castelfrettese 1-1

GABICCE GRADARA: Sammarini, Gambini (19’ st. Lorenzetti), Andruccioli, Magi, Massari (14’ st. Morini), Moutatahhir, Sarli, Finotti (14’ st. Guidi), Magi S., Bastianoni (1’ st. Izzo), Fedeli (1’ st. Bergamini). A disp. Masini, Buccino, Zagaglia, Rossi. All. Bellucci

CASTELFRETTESE: Graziosi, Cerasa, Ortolani (1’ st. Galeotti),Rinaldi, Mazzieri, Pesaresi (1’ st. Rossini), Mazzarini, Rango, Brunetti (26’ st. Polenta), Parasecoli (9’ st. Lucchetti), Mastroianni (1’ st. Serrani). A disp. Luchetti, Alessandroni, Marini, Sordoni. All. Tiranti.

ARBITRO: Liso di Ancona

RETI: 40’ pt. Brunetti, 40’ st Bergamini.