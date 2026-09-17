Calcio Promozione, Simoncelli: 'Il Misano è sulla buona strada'. Ora il Cesenatico

Doppietta all'esordio, di testa. 'Per chi è rimasto come me gli errori del passato devono essere da insegnamento'

Daniele Simoncelli, doppietta al debutto, per lo più di testa, ma il Diegaro nel finale vi ha riacciuffato. C’è delusione in casa Misano?



“Il pareggio è giusto, ma eravamo nella condizione di vincere e non ci siamo riusciti, nella mischia finale la palla è rimasta lì in area e siamo stati beffati. Peccato, perché su quel campo piccolo, contro un avversario di qualità, sarà dura per tutti passare. Quanto ai miei gol, è già successo che a dispetto della mia altezza segnassi di testa, una vera novità è che abbia realizzato due reti nella stessa partita: il primo con un colpo di testa su primo palo con deviazione finale di un avversari, il secondo su cross di Tamagnini”.



In che cosa dovete crescere il Misano?



“Siamo solo sei i superstiti della scorsa stagione, dobbiamo trovare la quadra: in Coppa Italia abbiamo fatto molto bene, al debutto in campionato meno eppure siamo stati ad un passo dal successo. Comunque un buon segnale. Dobbiamo conoscerci tutti meglio, recuperare al meglio gli infortunati”.



Cosa cambia da mister Muratori a mister Zagnoli?



“Hanno filosofie di gioco diverse con lo stesso comune denominatore: la ricerca della vittoria. Diciamo che Zagnoli predica un calcio più pratico”.



Avvertite la pressione attorno a voi?



“Siamo solo consapevoli di dover essere protagonisti, poi vincere è un’altra cosa. Ci riproveremo. Per chi è rimasto come me gli errori del passato devono essere da insegnamento nella gestione migliore dei momenti belli e di quelli complicati, che verranno. A primavera, nella fase calda della stagione, vedremo chi avrà le cartucce migliori da sparare”.



Quale può essere l’ostacolo più grosso?



“E’ una stagione più difficile della precedente, vedo un maggiore equilibrio verso l’alto e penso che alla lunga non sarà un duello come lo fu tra Misano e Savignanese”.



Il calendario vi ha messo di fronte subito il Diegaro e domenica al Santamonica arriva il Cesenatico dell’ex Scarponi



“Inizio tosto, il Bakia è un’altra pretendente alla vittoria finale, fermata a sua volta in casa al debutto dal Riccione. Un ottimo test per entrambe. Pio ci metto il Cervia, la Stella e la Sampierana saranno temibili outisider”.



Simoncelli, per il secondo anno lei è il responsabile dell’Attività di Base (2014-2017) nel settore giovanile e guida la squadra dei 2014. Che esperienza è stata?



“Ottima. Il settore giovanile del Misano ha margini di miglioramento e tutti lavoriamo per questo obiettivo e la società non si tira indietro nell’offerta di servizi migliore. Va in questa direzione il camp estivo che ha riscontrato un ottimo successo; la collaborazione con Alex Ambrosini che per un giorno alla settimana allena con una agevolazione particolare anche i ragazzi dell’Attività di Base del Misano divisi per gruppi; l’introduzione della figura di un preparatore atletico come Federico Simonetti ed un allenatore dei portieri per le due formazioni Regionali, Juniores Elite e Under 18”.



Per la partita di domenica al Santamonica saranno ancora indisponibili Valeriani e Politi mentre rientra nei ranghi Castro.